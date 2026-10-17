Carolina Mejía recibe apoyo de dirigentes de Santo Domingo Este para su proyecto presidencial

De izquierda a derecha: la diputada Anny Mambrú; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; y el dirigente político Jesús Colón en el acto de apoyo a Mejía este 17 de octubre de 2026. ( CEDIDA POR EL EQUIPO DE PRENSA DEL PROYECTO CAROLINA 2028 )

La diputada Anny Mambrú y el dirigente político Jesús Colón anunciaron este sábado su respaldo a las aspiraciones presidenciales de Carolina Mejía y formalizaron la integración de sus respectivos equipos al proyecto Carolina 2028.

"Estamos ampliando la gran estructura que tenemos para llegar al Palacio Nacional. Pero no llegaré sola. Quiero llegar con ustedes y gobernar con equipos, con gente preparada y personas capaces de escuchar, planificar, ejecutar y rendir cuentas", aseguró la actual alcaldesa del Distrito Nacional.

Carolina destacó la trayectoria de Anny Mambrú como médica, legisladora y servidora pública, así como su trabajo en iniciativas relacionadas con la prevención del cáncer, el Registro Nacional de Tumores, la salud mental de niños y adolescentes y el fortalecimiento de los servicios de salud.

"Respaldo a Carolina porque creo en una política ejercida con responsabilidad, honestidad, transparencia y sensibilidad social, y porque reconozco en ella la determinación para asumir los grandes retos del país con visión, orden y firmeza", manifestó la diputada.

Carolina también valoró la integración de Jesús Colón, dirigente con más de cuatro décadas de militancia política, experiencia municipal y una trayectoria vinculada a la organización partidaria. Colón fue hasta secretario general del ayuntamiento de Santo Domingo Este y era parte del equipo del equipo del alcalde Dio Astacio.

"Hay personas que no conocen el ejercicio de la política, y creen que persiguiendo y amenazando dirigentes pueden ganar una convención. Esto no es verdad", aseguró Colón.

Carolina Mejía también rindió homenaje al fallecido diputado del municipio Jorge Frías, quien era su coordinador de campaña en esta demarcación, y a quien definió como un amigo y compañero leal.

Estructura en Santo Domingo Este

En Santo Domingo Este, Carolina Mejí cuenta además con los diputados Yancarlo Simanca, Juan José Rojas, Pedro Julio Alcántara (Pepén): así como el viceministro de la Presidencia, Alexis Jiménez; el viceministro de Trabajo, Franklin Marte; la también viceministra de Trabajo, Dulce Quiñónez; el director de ETED, Alfonso Rodríguez.

Asimismo se encuentra el asesor del presidente Luis Abinader, Tony Rodríguez; el subdirector de Bienes Nacionales, Marcos de León; el exdirector de Promipyme, Porfirio Peralta; el exalcalde Domingo Batista; el exdiputado Aníbal Rosario; la exdirectora de Imposdom, Katy Báez. Así como los regidores Antonio Félix (presidente de la Consejo de Regidores), Jeimy Núñez, José Antonio Ramírez (Nacho), entre otros dirigentes municipales.

Personalidades presentes

En el acto también estuvo el coordinador general de campaña de Carolina Mejía, el senador Ricardo de los Santos, así como el exministro de Salud Pública, Plutarco Arias; y los diputados Liz Mieses, del Distrito Nacional; Willy Sánchez, de Peravia; Carmen Lidia Williams, de Samaná y Leiva Bautista de Santo Domingo Oeste.

También participaron Fellito Suberví, director general de la CAASD; Isidro Torres, director general de los Centros Tecnológicos Comunitarios; Iván Hernández Guzmán, director general del Intabaco; Radhamés González, exdirector de la OMSA; Francisco Fernández, exalcalde de Santo Domingo Norte, y la dirigente política Geanilda Vásquez.

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