Exministra de Educación asegura estudiantes están pasando de grado sin saber leer o escribir bien

Josefina Pimentel, exministra de Educación. ( CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO )

La exministra de Educación y secretaria de Educación de la Fuerza del Pueblo (FP), Josefina Pimentel, advirtió que las deficiencias del sistema educativo dominicano y a la falta de políticas públicas efectivas están provocando que muchos estudiantes pasan de un grado a otro sin saber leer ni escribir adecuadamente.

"Nuestros muchachos están saliendo con tantas deficiencias del sistema educativo que eso es irreversible", expresó Pimentel durante un encuentro con dirigentes de la corriente Fuerza Magisterial, celebrado la tarde de ayer en el municipio de San Antonio de Guerra, Santo Domingo.

La integrante de la Dirección Política de la FP alertó sobre las consecuencias de que los alumnos continúen su formación académica sin adquirir los conocimientos básicos.

"Si ese muchacho llega a cuarto grado, a quinto, sin saber leer ni escribir, va a seguir con esas deficiencias hasta el bachillerato y cuando llega a la universidad sucede lo mismo", afirmó.

Pimentel también cuestionó la falta de políticas destinadas a ampliar y conservar la infraestructura escolar, prevenir la deserción estudiantil y mejorar las condiciones laborales del personal docente.

"Hay una cantidad de maestros que están teniendo problemas de salud mental, muchos maestros en depresión", señaló, al indicar que numerosos educadores enfrentan presiones laborales y sentimientos de desmotivación y falta de reconocimiento.

"La escuela es un lugar de socialización y por tanto tiene que reunir las condiciones para que esto pueda darse en un ambiente armonioso, de respeto", manifestó.

Consecuencias de las deficiencias educativas

En ese contexto, advirtió que la pérdida de autoridad moral y pedagógica del docente contribuye al deterioro de la convivencia escolar y al aumento de los episodios de violencia en los centros educativos.

La exfuncionaria recordó que durante los gobiernos de Leonel Fernández se promovieron iniciativas para reducir el analfabetismo y vincular la educación con el desarrollo tecnológico, entre las que destacó la creación del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

Asimismo, sostuvo que el país necesita retomar una visión estratégica de la educación y consideró necesario el regreso de Fernández al poder para impulsar cambios en el sistema educativo.

Denuncias de Fuerza Magisterial

Durante la actividad también intervino la coordinadora nacional de Fuerza Magisterial y directora de la Escuela Duarte, en Santo Domingo Oeste, Adhamilka Espinal, quien denunció la sobrecarga laboral y la falta de planificación que afectan a los maestros.

"Los maestros están cansados, lamentablemente deprimidos y colapsando por el constante trabajo sin planificación que se está viviendo en nuestro sistema", expresó.

Espinal también cuestionó las restricciones que, según explicó, enfrentan los profesores para adaptar sus métodos de enseñanza a las necesidades de los alumnos.

"Nuestro currículum era abierto y flexible. Sin embargo, ahora tenemos un currículo rígido con el que tenemos que ajustarnos a él, en lugar de que este se ajuste a las necesidades del niño", afirmó.

La dirigente exhortó a fortalecer la presencia de Fuerza Magisterial en los centros educativos y espacios comunitarios, con miras a los próximos procesos electorales.

"Este es el momento de nosotros hacer campaña por nuestra corriente y por nuestro presidente Leonel Fernández", manifestó, al llamar a consolidar la organización en 2027 y trabajar por la victoria electoral de Fernández en 2028.

Dirigentes de la FP respaldan el fortalecimiento de Fuerza Magisterial

En el encuentro también participó el presidente municipal de la Fuerza del Pueblo, Juan Silverio, quien instó a los dirigentes magisteriales a asumir las tareas organizativas y aseguró que cuentan con el respaldo de la dirección del partido para cumplir los objetivos establecidos.

En términos similares se pronunciaron el secretario general municipal, Francisco Castro, y la coordinadora local de Fuerza Magisterial, la profesora Carmen Saturria, quienes abordaron los desafíos y compromisos de la organización política y su corriente magisterial.

A la actividad asistieron, además, los coordinadores de la circunscripción Alexander Heredia y Miguel Ángel Encarnación, así como los dirigentes nacionales del sector Norman Paredes, Emiliano Cuello e Ivon Puello, entre otros representantes del magisterio.

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