El PRM anuncia plancha unitaria para dirigir la Asociación Dominicana de Regidores

Dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) durante la presentación de la plancha unitaria para dirigir la Asociación Dominicana de Regidores (ASODORE) en el período 2026-2028. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL PRM )

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) presentó este domingo su plancha unitaria para presidir la Asociación Dominicana de Regidores (Asodore) durante el período 2026-2028, en el marco de un proceso de diálogo y concertación orientado a fortalecer la unidad del gremio y la institucionalidad municipal.

A través de una nota de prensa, la organización política indicó que la propuesta se fundamenta en la responsabilidad, la transparencia, la participación y la representación de los intereses de los regidores y regidoras, con énfasis en los acuerdos que contribuyan al fortalecimiento de Asodore y su papel en el desarrollo municipal.

Integrantes de la plancha

La plancha estará encabezada por Eliazar Bladimir Reynoso Medrano, como presidente; Fior D´Aliza Arias, como primera vicepresidenta; y Esteban de Jesús García Morel, como segundo vicepresidente.

Asimismo, Idelkys María Félix Jiménez ocupará la Secretaría General, mientras que John Hazim Brugal será el primer subsecretario general.

En tanto, el regidor Frank Carlos Medina Pérez asumirá la Secretaría de Educación y Ramón Serafín Arroyo Cabrera la Secretaría Interinstitucional.

La propuesta también incluye a Mauricio Montero de los Santos, como primer vocal, y Juan Antonio Troncoso Fernández, como quinto vocal.

De igual forma, figuran como miembros los regidores Fausto Castillo Paredes, Juan Miguel López Franco, Miguel Alcántara, Carlos Moisés Matos, Víctor Mercedes De Óleo, Jheimy Estefany Núñez, Joel Mendoza, Tania Santos y Edward Rosario.

Agenda para 2026-2028

La propuesta contempla una agenda de trabajo centrada en el fortalecimiento institucional y organizativo de Asodore, así como en la implementación de programas permanentes de formación y capacitación para regidores y regidoras.

Entre los ejes planteados también figuran el intercambio de buenas prácticas y experiencias, la representación y defensa institucional del papel de los regidores, y la promoción del ejercicio de la democracia en el ámbito municipal.

Además, incluye el impulso a la participación, el fortalecimiento de los mecanismos de articulación y la mejora de la comunicación institucional y de los canales de información dirigidos a los miembros de la asociación.

Acuerdo de unidad

El PRM señaló que la plancha unitaria representa una expresión de consenso y cooperación entre liderazgos municipales vinculados a Asodore, con el propósito de construir acuerdos y avanzar en una agenda que favorezca al gremio y contribuya al fortalecimiento de los gobiernos locales.

La organización indicó que el acuerdo se desarrolló en el marco de un proceso de diálogo, concertación y fortalecimiento institucional, orientado a consolidar la unidad de la asociación y la convivencia institucional.

En ese proceso participaron las autoridades del PRM, encabezadas por el presidente de la República y del partido, Luis Abinader; el vicepresidente ejecutivo, Deligne Ascención, y el secretario general, Juan Garrigó, quienes impulsaron el acuerdo con el objetivo de fortalecer la municipalidad y la organización política.