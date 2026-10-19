Collado aventaja a Carolina en el PRM; Gonzalo lidera en el PLD y Leonel entre los miembros de la FP

En la imagen a la derecha los aspirantes del PRM: David Collado y Carolina Mejía; a la izquierda de la Fuerza del Pueblo Omar Fernández y Leonel Fernández. ( DIARIO LIBRE )

David Collado encabeza las preferencias para la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con una ventaja de 21.1 puntos porcentuales sobre Carolina Mejía en la población general, según la Encuesta Nacional de Opinión Pública de ACD Media, realizada del 9 al 11 de octubre.

El ministro de Turismo obtiene 39.4 %, frente al 18.3 % de la alcaldesa del Distrito Nacional. La vicepresidenta Raquel Peña ocupa el tercer lugar, con 6.5 %, seguida de Guido Gómez Mazara, con 4 %; Wellington Arnaud, con 2.3 %, y Tony Peña Guaba, con 1.6 %.

Un 23.6 % no prefiere a ninguno o expresa desinterés, mientras 4.3 % no sabe o no responde.

Collado roza el 50 % entre miembros del PRM

Entre los entrevistados identificados como miembros del partido oficialista, Collado alcanza 49.9 % y Carolina 24.6 %, una diferencia de 25.3 puntos.

Peña recibe 9.5 %; Peña Guaba, 4.4 %; Gómez Mazara, 2.7 %, y Arnaud, 2.5 %. Otro 2.7 % no escoge a ninguno o manifiesta desinterés y 3.7 % no sabe o no responde.

La encuesta sitúa así a Collado al frente tanto en el conjunto de la población como dentro del PRM, con Carolina en segundo lugar en ambos segmentos.

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Gonzalo encabeza las preferencias del PLD

En el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo obtiene 24.9 % en la población general, seguido de Abel Martínez, con 20.7 %, y Francisco Javier García, con 12.4 %. Francisco Domínguez Brito recibe 5.8 % y Manfred Mata, 0.3 %.

Entre los miembros del PLD, Castillo amplía su ventaja: alcanza 45.5 %, frente al 25.7 % de Martínez, el 13.3 % de García y el 6.7 % de Domínguez Brito.

Omar fuera, Leonel dentro

La Fuerza del Pueblo presenta preferencias distintas según el grupo consultado. En la población general, Omar Fernández obtiene 43.7 % y supera a Leonel Fernández, con 34.7 %.

Entre los miembros de esa organización, el expresidente conserva la delantera, con 57.4 %, frente al 42.3 % de Omar.

Las preguntas miden preferencias para las candidaturas de cada partido, no una competencia presidencial entre aspirantes de organizaciones diferentes.

El estudio comprende 1,200 entrevistados y declara un nivel de confianza de 95 %. La ficha técnica no precisa margen de error, método de entrevista ni tamaño de las submuestras partidarias, datos necesarios para valorar la precisión de las diferencias internas.