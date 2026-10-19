PRM lidera intención de voto, pero seis de cada diez no simpatizan con ningún partido

Encuesta ACD Media: La simpatía partidaria muestra un bajo apoyo a los partidos tradicionales en la República Dominicana ( DIARIO LIBRE. )

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) encabeza la intención de voto y la simpatía partidaria, aunque la mayoría de los dominicanos declara no identificarse con ninguna organización política, según la Encuesta Nacional de Opinión Pública de ACD Media, realizada del 9 al 11 de octubre.

Si las elecciones presidenciales fueran hoy, independientemente de los candidatos, el 29.7 % votaría por el PRM, el 21.7 % por la Fuerza del Pueblo (FP) y el 17.2 % por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). La ventaja oficialista es de ocho puntos porcentuales sobre la FP y de 12.5 sobre el PLD.

Un 6.4 % escogería otra organización, mientras el 13.7 % afirma que no votaría y el 11.3 % no sabe o no responde. Estos dos últimos grupos reúnen una cuarta parte de los entrevistados.

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Mayoría sin simpatía partidaria

Ante la pregunta de si simpatizan con algún partido, el 59.9 % responde negativamente. El PRM concentra el 19.8 % de las simpatías, seguido del PLD, con 9.5 %, y la Fuerza del Pueblo, con 8.6 %. Otras organizaciones suman 1.7 % y un 0.5 % no sabe o no responde.

Los resultados distinguen entre identificación partidaria y disposición electoral: las tres principales organizaciones reciben una intención de voto superior a su proporción de simpatizantes.

También cambia el orden entre los partidos opositores. Mientras el PLD supera ligeramente a la Fuerza del Pueblo en simpatía, la organización encabezada por Leonel Fernández ocupa el segundo lugar cuando se pregunta por cuál partido votarían para la Presidencia.

Expectativas para 2028

La percepción sobre las posibilidades de gobernar en 2028 ofrece otra distribución. El 49.5 % atribuye muchas o algunas posibilidades a la Fuerza del Pueblo, frente al 45.4 % que concede esas oportunidades al PRM y el 41.7 % al PLD.

El oficialismo, sin embargo, encabeza la respuesta más categórica: 31.9 % considera que tiene "muchas posibilidades" de gobernar, comparado con 24.5 % para la FP y 20.8 % para el PLD.

Estas respuestas recogen expectativas sobre las oportunidades de cada organización y no equivalen a una intención de voto ni constituyen un pronóstico electoral.

Desconfianza y apertura a figuras externas

El distanciamiento también aparece en la confianza: 68.9 % expresa poca o ninguna confianza en los partidos políticos, mientras 29.6 % manifiesta mucha o alguna. El restante 1.5 % no sabe o no responde.

Esa desconfianza no se traduce automáticamente en respaldo a figuras ajenas a las organizaciones tradicionales. Un 35.8 % estaría muy o algo dispuesto a votar por personalidades de los medios digitales, frente a un 60 % poco o nada dispuesto.

La apertura es mayor entre los jóvenes de 18 a 29 años, con 43.7 %, y disminuye a 21.5 % entre los mayores de 50.

La encuesta comprende 1,200 entrevistados y declara un nivel de confianza de 95 %. La ficha técnica presentada no especifica margen de error ni método de entrevista.