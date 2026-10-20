Collado lidera en el PRM; el malestar social pesa sobre la valoración del Gobierno

La ventaja de David Collado entre los aspirantes del PRM, las preferencias divididas entre Omar y Leonel Fernández y el predominio del descontento con la situación nacional marcan los resultados de la Encuesta Nacional de Opinión Pública de ACD Media.

El estudio presenta un escenario en el que el oficialismo conserva la primera posición electoral, aunque enfrenta una mayoría que desaprueba al Gobierno y percibe deterioro en servicios y condiciones de vida.

Realizada del 9 al 11 de octubre de 2026, con una muestra de 1,200 personas, la investigación también registra un amplio rechazo a las actuaciones policiales vinculadas con abusos y una considerable distancia ciudadana de los partidos: seis de cada diez entrevistados no simpatizan con ninguna organización.

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Collado aventaja a Carolina; Omar y Leonel dividen preferencias

David Collado encabeza las preferencias para la candidatura presidencial del PRM con 39.4 % en la población general, seguido de Carolina Mejía, con 18.3 %, y Raquel Peña, con 6.5 %. Un 23.6 % no prefiere a ninguno o declara desinterés.

Entre los identificados como miembros del PRM, Collado alcanza 49.9 %, frente al 24.6 % de Carolina y el 9.5 % de Peña. La diferencia entre los dos primeros asciende a 25.3 puntos porcentuales.

En la Fuerza del Pueblo aparece una distribución distinta según el universo consultado. Omar Fernández obtiene 43.7 % en la población general y supera a Leonel Fernández, con 34.7 %. Entre los miembros del partido, el expresidente conserva la delantera: 57.4 %, frente al 42.3 % de su hijo.

Gonzalo Castillo ocupa la primera posición entre los aspirantes del PLD, con 24.9 % en la población general, seguido de Abel Martínez, con 20.7 %, y Francisco Javier García, con 12.4 %. Dentro del partido, Castillo amplía su ventaja al obtener 45.5 %, frente al 25.7 % de Martínez.

PRM primero, con una ciudadanía distante

Preguntados por cuál partido votarían si las elecciones fueran hoy, independientemente de los candidatos, 29.7 % escoge al PRM, 21.7 % a la Fuerza del Pueblo y 17.2 % al PLD. Otro 13.7 % afirma que no votaría y 11.3 % no sabe o no responde.

La simpatía partidaria es menor: 19.8 % se identifica con el PRM, 9.5 % con el PLD y 8.6 % con la Fuerza del Pueblo. El 59.9 % declara no simpatizar con ningún partido.

Las figuras digitales encuentran una apertura limitada. Un 35.8 % estaría dispuesto a votar por alguna de ellas, mientras 60 % expresa poca o ninguna disposición. Santiago Matías, Alofoke, concentra 65.7 % de las menciones al preguntar qué nombres recuerdan en ese ámbito, un indicador de notoriedad que no representa intención de voto.

Para el PLD, la suspensión de su consulta interna agrega incertidumbre: entre quienes conocen la decisión, 58.5 % cree que la organización quedará más dividida.

Abinader supera la valoración del Gobierno

La evaluación del trabajo del presidente Luis Abinader arroja 50.1 % de opiniones positivas y 46.7 % negativas. Sin embargo, ante la pregunta específica sobre aprobación del Gobierno, 45 % aprueba y 53 % desaprueba.

Ambas respuestas corresponden a preguntas diferentes y muestran una valoración más favorable del desempeño presidencial que del Gobierno en conjunto.

Los funcionarios reciben una evaluación más severa: 39.1 % califica positivamente su trabajo y 56.3 % lo juzga negativamente.

Collado encabeza las calificaciones individuales con 7.33 puntos sobre diez. Juan Manuel Méndez y Kelvin Cruz comparten el segundo lugar, con 6.94, seguidos de Héctor Valdez Albizu, con 6.41. En el extremo inferior aparecen Nelson Arroyo, con 4.70, y Faride Raful, con 2.39.

La ministra de Interior y Policía es la funcionaria más conocida de la lista, con 78.7 %, ligeramente por encima de Collado, con 77.9 %.

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Amplio rechazo a los abusos policiales

El 67.8 % rechaza las actuaciones descritas en el cuestionario como abusos de autoridad, uso excesivo de la fuerza y muertes durante intervenciones policiales. Un 28.9 % las respalda.

Ese rechazo convive con una opinión general más favorable sobre la institución: 50.1 % tiene una valoración positiva de la Policía y 46.7 %, negativa.

La confianza institucional ofrece otro resultado: 67.2 % expresa poca o ninguna confianza en la Policía, frente a 32.1 % que manifiesta mucha o alguna.

Las respuestas permiten distinguir entre la imagen general del cuerpo, la confianza que inspira y el respaldo a determinadas actuaciones. La inseguridad, además, ocupa el primer lugar entre los problemas nacionales, con 21.6 % de las menciones.

Precios, electricidad y seguridad alimentan el malestar

El 57 % considera mala o muy mala la situación del país, frente a 40.6 % que la describe como buena o muy buena. Sobre los próximos meses, 39.2 % cree que empeorará y 24.8 % espera una mejoría.

Después de la delincuencia, las preocupaciones principales son la crisis económica, con 19.3 %, y el alto costo de la vida, con 10.4 %.

La comparación con cinco años atrás concentra las respuestas más negativas en los precios de la canasta familiar: 75.5 % considera que están peor. También percibe deterioro el 65.2 % en electricidad, el 62.4 % en seguridad ciudadana y el 54.3 % en creación de empleos.

La ficha técnica declara un nivel de confianza de 95 %, pero no especifica margen de error, método de entrevista ni tamaño de las submuestras partidarias.