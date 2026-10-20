Aumenta quienes no votarían en 2028, mientras los partidos mantienen sus posiciones

La proporción de dominicanos que afirma que no votaría si las elecciones presidenciales fueran hoy aumentó del 10 % en agosto al 13.7 % en octubre, según las dos últimas encuestas de ACD Media. El incremento de 3.7 puntos porcentuales coincide con un deterioro de la percepción sobre la situación del país.

Quienes descartan votar y quienes no saben o no responden suman el 25 % de los entrevistados, frente al 22.5 % de agosto. Aunque esta respuesta no constituye una proyección de abstención para 2028, refleja la disposición electoral declarada al momento del levantamiento.

59.9 % Es el porcentaje que no simpatiza con ningún partido político.

La distancia respecto de las organizaciones políticas sigue siendo considerable: el 59.9 % asegura que no simpatiza con ningún partido, una proporción apenas inferior al 60.6 % registrado en agosto.

La intención de voto

Entretanto, la intención de voto mantiene el mismo orden. El PRM encabeza con un 29.7 %, seguido de Fuerza del Pueblo, con un 21.7 %, y del PLD, con un 17.2 %. En agosto registraban 29.1 %, 20.5 % y 18.5 %, respectivamente.

Los movimientos son pequeños, pero amplían la separación entre los partidos opositores: Fuerza del Pueblo aventaja ahora al PLD por 4.5 puntos, frente a dos puntos en agosto. La ventaja del PRM sobre FP se reduce de 8.6 a ocho puntos.

El descontento con la situación nacional resulta más marcado. Las opiniones negativas aumentan del 49.5 % al 57 %, mientras las positivas descienden del 48.7 % al 40.6 %. Así, el equilibrio observado en agosto da paso a una diferencia de 16.4 puntos a favor de las valoraciones desfavorables.

Preferencias presidenciales

En las preferencias presidenciales internas del PRM también aparecen cambios. David Collado conserva el liderazgo entre los miembros del partido, pero baja del 59.9 % al 49.9 %. Carolina Mejía sube del 20.5 % al 24.6 % y Raquel Peña pasa del 6.5 % al 9.5 %.

La ventaja de Collado sobre Carolina disminuye, por tanto, de 39.4 a 25.3 puntos. Entre la población general, sin embargo, ambos permanecen prácticamente estables: Collado obtiene un 39.4 % y Mejía un 18.3 %.

También disminuye la disposición a votar por figuras procedentes de medios digitales y ajenas a los partidos tradicionales: pasa del 48.6 % al 35.8 %, aunque las preguntas presentan ligeras diferencias de redacción.

Ambas encuestas declaran 1,200 entrevistados y un nivel de confianza del 95 %. Los trabajos de campo se realizaron del 8 al 11 de agosto y del 9 al 11 de octubre de 2026.