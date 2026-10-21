Una ciudadana ejerce su derecho al voto durante una jornada electoral en República Dominicana. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

"En República Dominicana no existen identidades partidarias fuertes". Con esa expresión, la socióloga y analista política Rosario Espinal resume uno de los principales resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Opinión Pública de ACD Media: el 59.9 % de los consultados afirma que no simpatiza con ninguna organización política.

El dato se combina con otro indicador: el 68.9 % manifiesta poca o ninguna confianza en los partidos, frente a un 29.6 % que expresa mucha o alguna confianza. El restante 1.5 % no sabe o no respondió.

Espinal explicó que la ausencia de identidades partidarias sólidas provoca que las preferencias de los ciudadanos fluctúen dependiendo del momento político. Durante las campañas electorales aumenta la aproximación hacia partidos y candidatos, mientras que en períodos alejados de las elecciones crece la cantidad de personas que prefiere no identificarse con ninguna organización.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/19/crop-w2628-h1753-19052024-inicio-de-escrutinio-en-centro-de-votacion-9-53872fb8.jpg Escrutinio de boletas en un colegio electoral del Distrito Nacional en las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo de 2024. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

Intención de voto

Ese escenario convive con una intención de voto que sigue favoreciendo a las principales fuerzas políticas.

La encuesta, realizada entre el 9 y el 11 de octubre, coloca al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en primer lugar con 29.7 %, seguido de Fuerza del Pueblo (FP), con 21.7 %, y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con 17.2 %.

Otro 6.4 % dijo que votaría por una organización diferente, el 13.7 % afirmó que no votaría y el 11.3 % no sabe o no respondió.

Espinal atribuyó parte de la ventaja del PRM a su condición de partido oficialista y a que la organización no atraviesa actualmente un proceso de declive inminente.

La diferencia entre simpatía e intención de voto permite que una persona pueda inclinarse electoralmente por una organización sin identificarse de manera permanente con ella.

Maquinarias electorales

El sociólogo Cándido Mercedes interpreta esa distancia como una crisis de representación política.

"Los partidos políticos hoy nada más son maquinaria electoral para ganar elecciones, pero sin proyecto de nación", afirmó.

A su juicio, las organizaciones han perdido capacidad para funcionar como intermediarias entre las necesidades de la ciudadanía y el Estado.

"Venden una agenda a la sociedad y finalmente hacen otra. No hacen la agenda de la sociedad, porque ellos no están interpretando las necesidades y el deseo", sostuvo.

Mercedes también cuestionó que los partidos continúen funcionando bajo estructuras tradicionales mientras la sociedad se mueve en un entorno cada vez más digital.

"En República Dominicana hay muy pocos actores políticos que viven para la política, es decir, que tienen conciencia, que les gusta la esfera pública para contribuir con políticas públicas en favor de la sociedad", expresó.

Ante ese escenario, planteó que las organizaciones necesitan mirar más allá de la próxima elección.

"Este país necesita un gran proyecto de nación, un nuevo contrato social", sostuvo.