Reformistas elegirán autoridades de un PRSC en su peor momento electoral

Quique Antún, tercero de izquierda a derecha, anunciaba que retomaba a sus funciones de presidente tras haber sido suspendido como parte del enfrentamiento entre dos facciones del PRSC en 2016. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La convención de este sábado encontrará al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en uno de sus momentos de menor peso electoral. En 2024, la casilla reformista recibió apenas el 0.87 % de los votos presidenciales, muy lejos del 24.60 % que obtuvo en 2000, cuando Joaquín Balaguer encabezó su candidatura.

Los delegados elegirán nuevas autoridades en medio de ese retroceso y del desafío de recuperar un voto propio.

La jornada tendrá dos sesiones. A las 9:00 de la mañana se celebrará la convención extraordinaria, convocada para conocer cambios estatutarios; a las 10:00, la ordinaria escogerá las nuevas autoridades del partido.

La distancia entre los resultados presidenciales de 2000 y 2024 es de 23.73 puntos porcentuales. La caída no fue continua, sin embargo. El PRSC repuntó cuando se alió con candidaturas de otras organizaciones y volvió a bajar en los últimos dos comicios (de 1.80 % en 2020 a 0.87 % en 2024).

Quique Antún ha tenido un papel central en ese recorrido. Fue elegido presidente del PRSC en 2005, regresó al cargo en 2014 y fue ratificado en 2018 y 2022. Son cuatro períodos y 16 años al frente de la organización.

Una encuesta de ACD Media ofreció en julio una cifra más alta que la última votación del partido. El estudio situó al PRSC en 3.2 % ante la pregunta de por cuál partido votaría el encuestado si las elecciones presidenciales se celebraran ese día.

En las publicaciones más recientes de Gallup-Diario Libre y ACD Media, de mayo y octubre, el PRSC ya no aparece con un porcentaje separado.

La caída

El registro electoral muestra cómo se redujo y también cómo fluctuó ese respaldo. En 2000, Balaguer obtuvo 785,926 votos, equivalentes al 24.60 %. Cuatro años después, Eduardo Estrella recibió 294,033 votos en la casilla reformista, un 8.14 %.

En 2008, con Amable Aristy como candidato, el partido bajó a 187,645 votos, el 4.59 %. La alianza de 2004 con el Partido Nacional de Veteranos y Civiles sumó 312,493 votos, cifra que incluye los sufragios de ambos partidos.

Las alianzas posteriores trajeron repuntes, aunque no una recuperación sostenida. En 2012, el PRSC aportó 266,487 votos, el 5.87 %, a la candidatura de Danilo Medina. En 2016, cuando apoyó a Luis Abinader, obtuvo 259,396 votos, el 5.62 %.

Luego bajó a 73,913 votos, el 1.80 %, con Leonel Fernández en 2020, y a 38,126, el 0.87 %, con Abinader en 2024.

Poder Legislativo

La pérdida de apoyo también se refleja en el Congreso. En 2016, el PRSC y sus aliados obtuvieron una senaduría y 14 diputaciones; en 2020, cinco senadurías y seis diputaciones.

En 2024, Ramón Rogelio Genao Durán fue el único senador electo por el PRSC, mientras su bloque de diputados se redujo a dos legisladores.

La ubicación en la boleta ofrece otra pista sobre el entorno en que compite el partido. El PRSC ocupó la casilla 4 en 2016, la 3 en 2020 y la 5 en 2024.

Para 2028 también quedó en el quinto lugar, luego de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) ordenara a la JCE revisar el criterio que había utilizado para distribuir las posiciones, tras las impugnaciones de Alianza País, País Posible y Dominicanos por el Cambio.

En 2024, Abinader encabezó la alianza del PRSC y ganó la Presidencia; aun así, la casilla reformista obtuvo menos del 1 % del voto presidencial.

División interna

El descalabro electoral ha convivido con pugnas internas, divisiones y la salida de dirigentes tradicionales. En la convención de 2022, Eddy Alcántara no pudo inscribir su candidatura a la presidencia y llamó a 311 delegados que lo respaldaban a no asistir.

La asamblea fue suspendida por falta de quórum y, cuando Quique Antún resultó reelegido un mes después en una plancha única, Alcántara lamentó el resultado y acusó al grupo de Antún de excluir a más de 600 dirigentes para perpetuarse. Advirtió además, que el partido se encaminaba a desaparecer bajo su dirección.

La disputa con Alcántara tuvo un antecedente en el enfrentamiento entre Antún y Víctor -Ito- Bisonó, que llegó a partir al PRSC en dos direcciones. En 2016, una facción encabezada por Bisonó y José Hazim suspendió a Antún y nombró a Bisonó presidente en funciones.

El TSE reconoció después a Antún como presidente, pero la ruptura siguió y, en septiembre de 2017, los dos grupos celebraron asambleas paralelas. El tribunal anuló ambas en decisiones separadas.

La sucesión de conflictos acompañó la salida de dirigentes históricos, entre ellos Amable Aristy Castro, Ito Bisonó, Marino Collante, José Hazim y Eduardo Estrella, en distintos momentos.

La propia reelección de Antún en 2022 terminó impugnada por seis dirigentes, pero el TSE declaró inadmisible la demanda porque el PRSC no fue incluido como parte demandada y no examinó los reclamos de fondo.