El PRM presenta terna para sustituir al fallecido diputado Jorge Frías

Mesa directiva encargada de buscar reemplazo a curul de Jorge Frías, conformada por Eddy Olivares, Milagros Ortíz Bosch, Deligne Ascención, la vicepresidenta Raquel Peña, Juan Garrigó, Luis Delgado, Rosa Santos y Sonia Guzmán. ( DIARIO LIBRE/LUZ OGANDO )

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) presentó este jueves la terna de candidatos para sustituir al fallecido diputado por Santo Domingo Este, Jorge Frías.

La terna está integrada por Miguel Frías Ogando, Alexander Santana y Eladio Rodríguez.

El legislador falleció el pasado 7 de agosto y ya se había cumplido el plazo de 30 días que establece la Constitución para ocupar el puesto.

Una vez se determine quién de los tres propuestos ocupará la curul de Frías, el seleccionado será notificado en un plazo no mayor de diez días para su juramentación ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Las informaciones sobre la conformación de la terna fueron ofrecidas durante una rueda de prensa por el vicepresidente del PRM, Deligne Ascensión, quien también dijo que, durante una reunión con miembros de la organización, se abordaron varios temas, entre ellos un informe presentado por la Secretaría del partido.

Jornada de inscripción y verificación

En ese sentido, Ascención indicó que dentro de dos semanas se llevará a cabo una jornada de inscripción y verificación de miembros del PRM. Señaló que la organización respaldará el proceso de cedulación que desarrolla la Junta Central Electoral (JCE).

"También la organización dará paso para apoyar a la Junta Central Electoral en el proceso de cedulación", expresó.

Ascensión agregó que durante el encuentro de este jueves también se abordó la conformación de distintas comisiones y la realización de varios talleres que desarrollará la organización política, actualmente en el poder.

La reunión estuvo encabezada por el secretario del PRM, Juan Garrigo Mejía; la vicealcaldesa Carolina Mejía y otros miembros de la organización.