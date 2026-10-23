Carolina Mejía juramenta comando de campaña en la circunscripción 3 del Distrito Nacional

Carolina Mejía en la juramentación de su comando de campaña en la circunscripción 3 del Distrito Nacional. ( CEDIDA POR EL EQUIPO POLÍTICO DE CAROLINA MEJÍA )

La aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, juramentó el comando de campaña de la circunscripción 3 del Distrito Nacional, una demarcación que cuenta con aproximadamente 273,000 electores y 954 colegios electorales.

Durante el acto, celebrado en el sector Villa Juana, también fueron juramentados los equipos de las 26 zonas políticas del PRM que abarcan los 24 sectores de esa circunscripción.

Según un documento de prensa, Mejía afirmó que la estructura no está enfocada únicamente en captar votos, sino también en escuchar las necesidades de las comunidades y conformar un equipo preparado para gobernar.

"Gobernar bien comienza por escuchar bien. Pero después de escuchar hay que planificar, decidir y cumplir", expresó la dirigente política y alcaldesa del Distrito Nacional.

Asimismo, sostuvo que su proyecto se construye desde los barrios, con la intención de ganar las elecciones de mayo de 2028 y asumir la conducción del país.

Estructura de campaña

Leo Alcántara, coordinador de campaña en la circunscripción 3, dijo que el equipo trabaja de manera permanente y que iniciará una nueva etapa centrada en verificar, registrar y fidelizar a los votantes que respaldan las aspiraciones de Mejía.

"Aquí hay mujeres y hombres trabajando las 24 horas, los siete días de la semana. Tenga la seguridad de que en esta circunscripción usted ganará ampliamente la convención del próximo 3 de octubre", afirmó Alcántara.

De su lado, Fredy Fernández, director operativo nacional de la campaña, destacó la disposición de Mejía para asumir responsabilidades dentro del partido y en la administración pública.

El comando de campaña en la circunscripción 3 está encabezado por Leo Alcántara y Jacobo Robles, presidente del PRM en esa demarcación y director ejecutivo de la estructura, respectivamente.

También forman parte del equipo los regidores Junior Castillo y Aneudy Ramírez, vocero de la Sala Capitular del Distrito Nacional; el doctor Jesús Suardi, Ángel Cáceres, secretario de Organización del proyecto C28; Fernando Paniagua, dirigente nacional, y Yuli Nolberto, precandidato a regidor.

La nota compartida por el equipo de Mejía indica que la estructura incluye, además, a los presidentes de las 24 zonas políticas del PRM en esa circunscripción.

En la actividad participaron Geanilda Vásquez, Raymond Rodríguez y Víctor Coco, junto a dirigentes zonales, mujeres, jóvenes y líderes comunitarios.

La juramentación forma parte de los trabajos de organización territorial del proyecto presidencial de Mejía con miras a las elecciones de 2028.