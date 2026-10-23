Diputado Jesús Suriel advierte sobre secuestros en Haití: "Es una industria criminal"

El diputado de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Jesús Batista Suriel, advirtió este viernes que el secuestro se ha convertido en una industria criminal en Haití y que las pandillas que controlan amplias zonas del país representan una amenaza para la población y la estabilidad regional.

"Cuando el secuestro se convierte en una fuente de financiamiento y control para grupos armados, deja de ser un delito aislado: es una industria criminal que debe ser enfrentada con decisión", señaló.

Mediante una nota de prensa, el legislador respaldó la preocupación expresada por el presidente de la FNP, Pelegrín Castillo, quien calificó como una posible "trampa" el secuestro de cuatro militares salvadoreños vinculados a la misión internacional contra las pandillas.

Suriel pidió cautela ante una eventual operación de rescate y manifestó su esperanza de que los soldados sean liberados sanos y salvos.

Medidas en la frontera dominicana

El diputado puntualizó que la FNP había advertido meses atrás que el Escudo de las Américas debía comenzar por Haití. Afirmó que el deterioro de la seguridad hace urgente priorizar una respuesta internacional coordinada, eficaz y respetuosa de la población haitiana, con el objetivo de contener a las pandillas y frenar su capacidad de operar.

Destacó además la necesidad de que las autoridades dominicanas refuercen la vigilancia y la protección de la frontera. Recordó la propuesta de la FNP de adoptar medidas de emergencia en las provincias fronterizas, "incluidos estados de excepción si las circunstancias y el marco legal lo justifican".

"República Dominicana no puede permanecer pasiva mientras la violencia y las tensiones se intensifican. Hay que proteger la frontera y actuar con responsabilidad antes de que la crisis alcance una dimensión mayor", puntualizó.

Gobierno dice frontera está reforzada

En una reunión ayer, el Ministerio de Defensa descartó cerrar la frontera con Haití al considerar que las condiciones actuales en Haití no requieren medidas extraordinarias.

La reunión la encabezó el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre y participaron los comandantes generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana, así como responsables de inteligencia, operaciones, del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i).

De su lado el ministro de Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó ayer que el país está preparado para responder al agravamiento de la crisis de seguridad en Haití, al asegurar que más de 10,000 militares permanecen desplegados a lo largo de la frontera.

El funcionario sostuvo que el Gobierno adoptará cualquier medida adicional que sea necesaria durante los próximos días, semanas o meses para proteger la seguridad nacional, mientras las pandillas haitianas mantienen su capacidad de atacar incluso a integrantes de la fuerza internacional desplegada para combatirlas.