Gonzalo Castillo recorre localidades de La Altagracia y plantea soluciones a problemas de la provincia

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, recorrió este sábado nueve localidades de la provincia La Altagracia, donde sostuvo encuentros con dirigentes políticos, comunitarios y ciudadanos para escuchar sus principales preocupaciones y plantear propuestas orientadas al desarrollo de la región Este.

Durante las visitas, Castillo abordó temas como el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana, la falta de empleos y la necesidad de ampliar la infraestructura educativa y los servicios de atención a la primera infancia.

También destacó la importancia de fortalecer la producción agropecuaria, mejorar las vías de comunicación y procurar que el crecimiento turístico se traduzca en mayores oportunidades para los residentes de la provincia.

Propuestas para el desarrollo

El dirigente político recorrió Cruce de Bayahibe, Benerito, Boca de Yuma, San Rafael del Yuma, Punta Cana, Verón-Punta Cana, Lagunas de Nisibón, La Otra Banda e Higüey, como parte de su agenda de contactos con distintos sectores de la población.

En materia turística, Castillo planteó la necesidad de continuar fortaleciendo la oferta dominicana mediante mejoras en la seguridad, la infraestructura y los servicios, con el propósito de atraer nuevas inversiones y generar empleos de calidad.

Asimismo, señaló el abastecimiento de agua como una prioridad estratégica para el desarrollo de la región Este. En ese sentido, consideró necesario retomar y evaluar los proyectos para construir presas en los ríos Chavón, Maimón y Sanate, que podrían contribuir a garantizar el suministro de agua potable a las comunidades y zonas turísticas, además de reducir la presión sobre los acuíferos costeros.

Visión de futuro

Castillo sostuvo que el desarrollo de La Altagracia requiere planificación, inversión y respuestas concretas a las necesidades de sus habitantes.

Durante su recorrido, el aspirante presidencial también defendió una nueva forma de hacer política, basada en la decencia, el respeto y la búsqueda de soluciones a los problemas cotidianos, con el objetivo de construir un país en el que los ciudadanos puedan avanzar de acuerdo con sus capacidades, aspiraciones y esfuerzo.