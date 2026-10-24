El diputado Rogelio Genao renuncia al PRSC y cuestiona el rumbo de la organización

Fotografía difundida por el Partido Reformista Social Cristiano del diputado por La Vega, Rogelio Alfonso Genao. ( FACEBOOK PRSC )

El diputado por La Vega, Rogelio Alfonso Genao, presentó este sábado su renuncia formal como miembro del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), así como a todos los cargos y funciones que desempeñaba en los organismos de dirección de esa organización política.

La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida al presidente del partido, Federico Antún Batlle, en la que el legislador expuso sus razones para abandonar la organización y expresó su preocupación por la situación actual del reformismo.

Genao, quien es hijo del senador por La Vega, Ramón Rogelio Genao Durán, afirma haber crecido vinculado al partido por sus raíces familiares y su trayectoria política, aclaró que su salida no responde al resentimiento, sino a una reflexión sobre el rumbo de la organización en la que dio sus primeros pasos y llegó a representar a su provincia en el Congreso Nacional.

"No escribo estas líneas desde el rencor, sino desde la gratitud", expresó en la misiva, en la que también advirtió que "la gratitud no puede confundirse con la resignación".

"Renuncio a seguir a un liderazgo que, a mi juicio, ha dejado de representarlos" Rogelio Alfonso Genao Diputado por La Vega “

Cuestiona el liderazgo del PRSC

En su comunicación, el diputado consideró que el partido atraviesa una etapa de indefinición, marcada, a su juicio, por la falta de rumbo, liderazgo y propuestas capaces de motivar a las nuevas generaciones.

Asimismo, criticó lo que describió como tibieza y dejadez en la conducción partidaria, y cuestionó el trato dispensado a dirigentes y militantes que, según afirmó, han permanecido fieles a la organización pese a los sacrificios personales.

"Un partido que no valora a los suyos termina por quedarse sin ellos", sostuvo Genao al explicar las razones de su renuncia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/24/whatsapp-image-2026-10-24-at-25312-pm-1-a8ada9ad.jpeg Foto de archivo del diputado por La Vega, Rogelio Alfonso Genao. (CÁMARA DE DIPUTADOS)

Afirma que seguirá defendiendo los ideales de Balaguer

Pese a su salida, el legislador aseguró que mantiene los principios políticos que aprendió en el reformismo y reafirmó su compromiso con el legado del expresidente Joaquín Balaguer.

"Renuncio a seguir a un liderazgo que, a mi juicio, ha dejado de representarlos", manifestó, al señalar que se propone comenzar una nueva etapa y continuar sirviendo a la sociedad.

Genao concluyó su carta expresando sus deseos de que el PRSC logre reencontrar su camino y aseguró que conserva su respeto y afecto por la organización, pese a su decisión de abandonarla.

Una copia de la comunicación fue remitida a la Secretaría General y a la Secretaría de Organización del partido.