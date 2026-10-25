Carolina Mejía juramenta 32 comandos provinciales de la juventud de su proyecto presidencial

Carolina Mejía toma juramento a los presentes. ( CEDIDA POR CAROLINA MEJÍA )

La aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, juramentó este domingo 32 comandos provinciales de campaña de la juventud de su proyecto político, durante un acto celebrado en el Club San Carlos, en el Distrito Nacional, como parte de sus aspiraciones presidenciales de cara a las elecciones de 2028.

De acuerdo con una nota de prensa de su equipo político, Mejía se comprometió ante miles de jóvenes a integrarlos en la toma de decisiones y en las responsabilidades de un eventual gobierno encabezado por ella.

"No vengo a hacer promesas, vengo a comprometerme: ustedes que están trabajando por este proyecto gobernarán con este proyecto", expresó durante la actividad.

La también alcaldesa aseguró que su propuesta política contempla ampliar las oportunidades para que los jóvenes puedan estudiar, trabajar, emprender y desarrollar sus proyectos de vida en la República Dominicana.

Una nueva etapa

Según explicó su equipo de campaña, la juramentación marca el inicio de una nueva etapa de organización territorial, en la que los comandos provinciales tendrán la responsabilidad de promover la participación juvenil, fortalecer el contacto con las comunidades y respaldar las aspiraciones presidenciales de Mejía.

La política destacó la importancia del voto joven y citó estadísticas de la Junta Central Electoral (JCE), según las cuales, en 2024, el padrón electoral incluía 1,275,971 personas de entre 18 y 25 años y 1,788,839 de entre 26 y 35 años.

En conjunto, estos grupos representaban 3,064,810 electores, equivalentes al 37.62 % del padrón electoral de ese año.

Trabajo territorial de los comandos

Durante el encuentro, Fernando Lagares, coordinador nacional de la Juventud de Carolina, explicó que la estructura juramentada es resultado del trabajo territorial y del contacto directo con las comunidades.

"Las victorias no se construyen solamente con discursos. Se construyen en las calles, en los barrios, en los campos, en las universidades y en cada rincón de nuestro país", expresó.

De su lado, Noeliz de Jesús, directora ejecutiva del Comando Nacional de la Juventud, sostuvo que el origen familiar y la condición económica no deben representar obstáculos para el desarrollo de las nuevas generaciones.

Asimismo, destacó la disposición de Mejía para escuchar a los jóvenes y respaldar a quienes buscan abrirse camino en distintos ámbitos.

"No queremos ser espectadores de la historia; queremos construirla juntos", proclamó.

La dirección nacional de la estructura juvenil está integrada por Lagares y De Jesús, junto con Leidy Pérez, coordinadora nacional de Organización, y María Laura Báez, coordinadora del Primer Voto.

En el ámbito territorial figuran Maiker Morel, coordinador de la Región Sur; Jeremy Romero, de la Región Este; José González, de la provincia Santo Domingo; Lewi Santana, del Cibao Norte, y Daniel Pujuls, del Cibao Central.

También participaron Esmerlin Díaz, presidente provincial de la Juventud Revolucionaria Moderna (JRM) en San José de Ocoa; Emmanuel Ledesma, presidente de la JRM en Pedernales, y Lodwin Corniel, dirigente del proyecto en Barahona.

Participación de Bulin 47

La actividad incluyó una presentación sorpresa del exponente urbano Bulin 47, quien estuvo a cargo del cierre artístico con la canción "Dame hombro", en colaboración con Kevin Wai.

En el evento también participaron Anderson Humor y otras figuras del entretenimiento.

Entre los dirigentes políticos presentes estuvieron Ricardo de los Santos, jefe de campaña; las diputadas Liz Mieses y Carmen Ligia Barceló; la alcaldesa Betty Gerónimo; el alcalde Francisco Peña y Freddy Fernández, director operativo nacional de la campaña.

Además, asistieron Gaetano Pellicce, Raymundo Rodríguez y otros representantes políticos y territoriales vinculados al proyecto presidencial de Mejía.