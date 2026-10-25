Johnny Pujols inaugura nuevo local del PLD en La Victoria

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, al momento de inaugurar el nuevo local del PLD en La victoria. ( CEDIA POR EL PLD. )

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, encabezó la inauguración de un nuevo local de esa organización política en el municipio La Victoria, como parte de las acciones para fortalecer su estructura territorial.

Durante el acto, Pujols afirmó que el partido ha enfrentado las dificultades de los últimos años con más trabajo e intensidad, al referirse al proceso de reorganización que desarrolla.

"¿Cómo ha respondido la dirección del partido frente a las dificultades y los obstáculos que se presentan? ¿Cómo respondemos? Con trabajo y con intensidad", expresó ante dirigentes y miembros del PLD.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/25/whatsapp-image-2026-10-25-at-32815-pm-1-f86a2a59.jpeg Pujols durante el acto. (CEDIDA POR EL PLD) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/25/whatsapp-image-2026-10-25-at-32815-pm-8e28b3ca.jpeg Los peledeístas que acudieron al evento. (CEDIDA POR EL PLD) ‹ >

El dirigente sostuvo que la organización ha logrado superar parte de las situaciones difíciles y atribuyó ese proceso al legado de sus gobiernos y a los vínculos que, según afirmó, mantiene con la población.

También hizo referencia a la consigna "con el PLD se vivía mejor", al considerar que la expresión trasciende las filas partidarias y representa el sentir de una parte de la ciudadanía.

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La apertura del local forma parte del programa de inauguraciones que desarrolla la dirección nacional del PLD durante los fines de semana. Según la organización, ya cuenta con más de 160 locales abiertos en distintas comunidades del país.

Importancia de la nueva sede

El presidente municipal del PLD, Cirilo de los Santos, destacó la importancia de contar con un espacio propio para desarrollar las actividades políticas y organizativas en La Victoria. El local está ubicado en la calle Altagracia, esquina Marcos Adón.

Por su parte, Cristina Lizardo, presidenta provincial del partido en Santo Domingo, calificó la apertura como un logro para los peledeístas de la comunidad y señaló que la sede facilitará la organización y el encuentro entre dirigentes y militantes.

La actividad concluyó con el corte de cinta encabezado por Pujols y otros dirigentes de la organización.

Dirigentes presentes

En el acto participaron Elías Cornelio y Alejandro Montás, miembros del Comité Político y supervisores de los enlaces de Santo Domingo Norte; la diputada Damary Vásquez; el exalcalde René Polanco; el exdiputado Emmanuel Morales, y los regidores Leonardo Aquino y Ramón Martínez (Chiquito).

También estuvieron presentes Johnny Thomas, presidente de la circunscripción 6, y Rafelito Jiménez, integrante de la dirección municipal del partido en La Victoria, entre otros dirigentes.