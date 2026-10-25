Quique Antún obtiene un quinto período y el PRSC pierde un diputado

Federico (Quique) Antún Batlle seguirá como presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) hasta 2030, tras ser reelecto este sábado en la convención de esa organización. Horas después, el diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza renunció a su militancia y a los cargos que ocupaba en la organización.

Genao Lanza dijo que se marcha porque, a su juicio, el partido carece de rumbo y de una propuesta que atraiga a los jóvenes. En su carta habló de "tibieza y dejadez" en el liderazgo y cuestionó el trato a dirigentes que han permanecido fieles a la organización.

Su padre, el senador Ramón Rogelio Genao, permanecerá en el PRSC y fue incluido entre los vicepresidentes nacionales. Ocupó la secretaría general durante tres períodos, desde 2009 hasta 2022. En la convención de ese año llegó a competir con Antún por la presidencia, pero finalmente se integró a su plancha y pasó a la primera vicepresidencia.

En conjunto, los Genao suman alrededor de 46 años de trayectoria partidaria documentada. La biografía oficial del PRSC registra al padre en cargos internos desde 1993, y su hijo inició su militancia en 2013, al integrarse a una comisión política juvenil de La Vega.

La renuncia reduce una representación que ya era pequeña. Genao Lanza era el vocero del bloque reformista y uno de sus dos diputados. El PRSC queda con Fiordaliza Estévez como única diputada y conserva a Ramón Rogelio Genao en el Senado. El retroceso legislativo se suma a la caída del voto presidencial reformista, de 1.80 % en 2020 a 0.87 % en 2024.

La convención de 2022 también generó descontentos en el partido. Eddy Alcántara denunció que no le permitieron inscribir su candidatura y llamó a 311 delegados a no asistir. La asamblea fue pospuesta por falta de quórum. La dirección reformista sostuvo entonces que Alcántara no podía aspirar porque no era miembro del partido y ocupaba un cargo público.

Antún fue ratificado en noviembre de 2022 con 566 delegados. Después, Alcántara acusó a la dirigencia de excluir a cientos de dirigentes para perpetuar a Antún y advirtió que el partido podía desaparecer bajo su dirección. Las críticas de Genao Lanza a la falta de rumbo y al trato dado a quienes han servido al PRSC vuelven a poner sobre la mesa el malestar interno.

La nueva dirección

En la convención ordinaria, Joan Fernández fue elegido primer vicepresidente y Linette González, tercera vicepresidenta. La segunda vicepresidencia quedó reservada. Rafael (Papito) Cruz fue escogido presidente en funciones; José Balaguer, secretario general; Eddy Antonio Germán, secretario de Organización, y Frank Martínez, secretario nacional electoral.

Las vicepresidencias nacionales recayeron en Ramón Rogelio Genao, Rafaela Alburquerque, Rodolfo Rincón, Pedro Botello, Jesús Matos y Johnny Jones. También se eligieron vicepresidentes regionales y miembros del Directorio Presidencial, la Comisión Ejecutiva Presidencial y la Comisión Superior Estratégica, entre otros organismos. En la sesión extraordinaria, los delegados aprobaron modificaciones a los reglamentos del partido.

Meta para 2028

Al dirigirse a los delegados, Antún planteó como meta recuperar una votación de dos dígitos en las elecciones de 2028. El objetivo contrasta con el 0.87 % que obtuvo la casilla reformista en la elección presidencial de 2024.

Para recuperar apoyo, Antún propuso fortalecer las estructuras territoriales, formar nuevos liderazgos y acercar el partido a la ciudadanía con propuestas sobre inseguridad, costo de la vida, electricidad, migración y seguridad social. También llamó a ampliar la participación de jóvenes y mujeres y a colocar el interés del PRSC por encima de las aspiraciones particulares.

Unas horas después de su reelección, Antún reforzó ese mensaje en X al calificar la individualidad como "una muestra de egoísmo e insensibilidad por los demás".

Siempre he creido en el trabajo y q los meritos y las posiciones se alcanzan sobre la base del esfuerzo y la identidad del colectivo, la individualidad solo es una muestra de egoismo e insensibilidad por los demas. — Quique Antún (@QuiqueAntun) October 24, 2026