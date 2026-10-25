Fuerza del Pueblo critica la política de salud del PRM

El secretario de Salud del partido Fuerza del Pueblo (FP), Ramón Alvarado. ( CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO. )

El secretario de Salud del partido Fuerza del Pueblo (FP), Ramón Alvarado, cuestionó este domingo la política sanitaria del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al considerar que las autoridades han descuidado la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión arterial.

Alvarado sostuvo que el sistema de salud debe concentrar mayores esfuerzos en la atención primaria y la detección temprana de enfermedades, en lugar de priorizar el tratamiento de complicaciones que, a su juicio, podrían prevenirse.

El partido informó en nota de prensa que el dirigente ofreció estas declaraciones durante la juramentación de los equipos de salud de la Fuerza del Pueblo en la Circunscripción 1 del Distrito Nacional, actividad que reunió a dirigentes políticos y profesionales del sector sanitario.

Alvarado criticó que el presidente de la República destaque la inauguración de unidades especializadas para tratar el pie diabético, al señalar que esta condición constituye una complicación de la diabetes que puede evitarse en determinados casos mediante un seguimiento médico oportuno.

"Lo que tenemos que hacer no es lo que hace el presidente de la República ahora, que sale a decir con bombos y platillos que están inaugurando unidades de pie diabético. Pero ven acá, el pie diabético es una complicación de la diabetes. Llegó ahí porque ustedes no hicieron prevención, porque ustedes no están haciendo medida preventiva y están dejando que el paciente llegue ahí para después decir que están haciendo unidades", expresó Alvarado.

Aseguró que la Fuerza del Pueblo promoverá un modelo de atención sanitaria basado en la prevención, la educación comunitaria y la identificación temprana de enfermedades.

"Nosotros vamos a ir a los barrios a prevenir la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión y los accidentes cerebrovasculares. Ese es el compromiso de la Fuerza del Pueblo con cada uno de los profesionales de la salud que están aquí", manifestó.

Asimismo, destacó la importancia de conocer las condiciones sanitarias de las comunidades para desarrollar programas de orientación y acompañamiento ajustados a sus necesidades.

Organización territorial destacada

Durante la actividad, el miembro de la Dirección Política y presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, Rafael Paz, valoró el trabajo desarrollado por la Secretaría de Salud de esa organización mediante jornadas médicas, asambleas y encuentros comunitarios.

"La cantidad de actividades en el territorio, jornadas médicas, asambleas, juramentaciones, deja de manifiesto que realmente la Fuerza del Pueblo tiene una de las secretarías de Salud, por no decir la Secretaría de Salud más activa y dinámica de la República Dominicana", expresó Paz.

El dirigente también consideró necesario que las propuestas de políticas públicas estén sustentadas en diagnósticos, estadísticas y planes concretos que permitan responder a las necesidades de la población.

Por su parte, la vicesecretaria de Salud y coordinadora de esa área en la Circunscripción 1, Rosa Fernández, exhortó a los profesionales juramentados a asumir sus responsabilidades dentro de la estructura territorial del partido, con miras a las elecciones de 2028.

Mientras que el presidente de la Fuerza del Pueblo en esa circunscripción, Manuel Paulino, señaló que, además de los problemas sanitarios, las comunidades enfrentan dificultades relacionadas con servicios básicos como el suministro de electricidad y agua potable.