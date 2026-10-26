El PRM pone a la hija de Jorge Frías en terna para ocupar su curul y mantiene práctica de herencia

El vicepresidente ejecutivo del PRM, Deligne Ascención, en el centro, junto a Raquel Peña, a su derecha, y Milagros Ortiz Bosch, a su izquierda, durante la reunión en la que se presentó la terna para sustituir al fallecido diputado Jorge Frías. ( CEDIDA POR EL PRM )

Minerva Claudel Frías Ogando, hija del fallecido diputado Jorge Frías, encabeza la terna que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) presentó para ocupar la curul que dejó vacante el legislador de Santo Domingo Este. La propuesta mantiene viva la cuestionada práctica de escoger a parientes de congresistas fallecidos para sucederlos.

También forman parte de la terna Alexander Santana y Eladio Rodríguez Ramírez. Aunque la Cámara de Diputados debe escoger entre los tres, el primer lugar suele tener ventaja porque los legisladores acostumbran votar por la persona que encabeza la propuesta.

La Constitución establece que, cuando se produce una vacante, la Cámara correspondiente elige al sustituto de una terna presentada por la dirección del partido que postuló al legislador. Si el partido no la remite dentro del plazo previsto, el hemiciclo puede hacer la elección.

Frías Ogando cuenta con una ventaja política, pues el PRM controla la mayoría de la Cámara y la persona que encabeza la lista suele ser la favorita de la organización política.

La declaración jurada de bienes de Jorge Frías incluye a Minerva Claudel entre sus descendientes y registra que nació el 25 de octubre de 1986. Cumplió 40 años ayer domingo.

La terna fue presentada tras una reunión de la Dirección Ejecutiva del PRM en la Casa Nacional, en la que participaron la vicepresidenta Raquel Peña, el secretario general Juan Garrigó Mejía y otros miembros de la dirección partidaria.

Herencia familiar

La vacante de Jorge Frías se suma a una serie de sustituciones que han puesto a familiares de legisladores en el Congreso. Con su muerte, son cinco los diputados electos que han fallecido desde 2020. Cuando murió Héctor Peguero Maldonado, su hijo Miguel Ángel Peguero pidió ocupar la curul, pero la Cámara eligió a Saulo Sierra Valenzuela, propuesto en la terna del Partido Liberal Reformista.

En otros casos, los familiares sí entraron al hemiciclo. La diputada reformista Inés Bryan Casey murió en diciembre de 2019 y su esposo, Juan Martínez Estrella, la sustituyó en enero siguiente. Zaida Polanco falleció de COVID-19 en julio de 2020, trece días después de ser electa y antes de asumir. En marzo de 2021, la Cámara escogió para reemplazarla a su esposo, Gustavo Adolfo Rodríguez Espinal.

Un año después, Martha de Jesús Collado Osoria de López ocupó la curul de su esposo, José Francisco López Chávez, fallecido en febrero de 2022.

La muerte de Julio Brito Peña en 2024 tuvo otro desenlace. La Cámara escogió a Luis Alberto Núñez Castro, dirigente del PLD que no era familiar del diputado. También fue distinto el caso de Miguel Gutiérrez Díaz. Detenido en Miami en 2021, renunció a su curul en 2023 y fue sustituido por Stamy Rafaela Colón Tatis.

Josefa Castillo dejó la Cámara en 2020 al ser nombrada superintendente de Seguros. Su hijo Jheyson Amir García Castillo estuvo entre los nombres propuestos para ocupar el puesto y ella defendió que fuera considerado porque, según dijo, había invertido en su campaña.

La dirección del PRM resolvió no presentarlo y la Cámara eligió a Dulce Mercedes Quiñones. Cuatro años después, Jheyson García resultó electo diputado por Santo Domingo.

Las vacantes por renuncia también han pasado a manos de familiares. En 2012, María Aracelis Duarte sustituyó a su esposo, el diputado Pablo Adón Guzmán. En 2016, Jean Luis Rodríguez ocupó la curul que dejó su padre, Juan Roberto Rodríguez, quien renunció por motivos de salud. Y en 2019, Lourdes Josefina Aybar sustituyó a su esposo Elías Serulle, designado embajador en Turquía.

Uno de los casos más llamativos ocurrió en el Senado, cuando el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entonces presidido por Leonel Fernández, presentó una terna para sustituir a Manuel Ramón Jacobo Reyes, senador electo por El Seibo que murió en 2010 antes de juramentarse.

Entre los candidatos figuraba Yvonne Chahín Sasso, suegra de Ricardo Jacobo Cabrera, hijo del legislador fallecido. La terna también incluía a Francesca Trigo, esposa de Ricardo, y a Cristian Antonio Jacobo Cabrera, hermano de éste. El Senado eligió a Chahín por unanimidad, con los votos de los 26 legisladores presentes.

Chahín se negó a cederle la curul a Ricardo Jacobo, como estaba previsto, y permaneció en el Senado hasta 2016. Ese año, el PLD escogió a Kenia Mejía de Bisonó como candidata a senadora por El Seibo y ofreció a Jacobo una candidatura a diputado, que él rechazó.

En la práctica, quien ocupa la curul completa el período sin una nueva votación popular, y el reemplazo no suele ser favorecido cuando intenta ganar el voto popular para mantenerse en el puesto.