El PLD denuncia que más de 1.5 millones de pollos permanecen sin venderse en granjas

El secretario de Agropecuaria del PLD, Adriano Sánchez Roa, junto a otros dirigentes del partido en una rueda de prensa el 26 de octubre de 2026. ( CEDIDA POR EL PLD )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció este lunes que 1,535,227 pollos permanecen sin salida comercial en granjas de la República Dominicana, pese a haber superado la edad habitual de venta, situación que, según la organización, incrementa las pérdidas económicas de los pequeños y medianos productores avícolas.

Durante una rueda de prensa, Adriano Sánchez Roa, secretario de Asuntos Agropecuarios del PLD, explicó que estas aves debieron comercializarse entre los 39 y 41 días de crianza, pero ya superan los 50 días, lo que obliga a los productores a asumir mayores costos de alimentación y mantenimiento.

Ante esta situación, el dirigente pidió al Gobierno adquirir los más de 1.5 millones de pollos acumulados en las granjas para destinarlos a los programas sociales, mediante precios que permitan a los avicultores recuperar sus costos de producción.

"Esta acumulación representa una carga económica adicional para los productores, que le lleva a perder en vez de ganar. Porque cada día adicional en las granjas significa más gastos y mayores pérdidas", dijo.

Sánchez Roa añadió que la situación se agrava debido a que los espacios de almacenamiento y los cuartos fríos están ocupados, lo que limita las posibilidades de comercialización de las aves, especialmente entre los productores de menores recursos.

Impacto económico

El PLD también advirtió que el programa de pignoración de ocho millones de pollos anunciado por las autoridades debe garantizar la participación de los pequeños y medianos avicultores, a fin de evitar que sus beneficios se concentren en las grandes empresas.

En ese sentido, propuso que estos productores puedan pignorar de inmediato al menos el 40 % de sus pollos, mediante criterios de participación transparentes y verificables.

Sánchez Roa denunció que, en las últimas seis semanas, el precio de la libra de pollo vivo en granja cayó de aproximadamente 45 pesos a menos de 32, mientras el costo de producción ronda los 41.20 pesos.

Según explicó, esta diferencia provoca pérdidas cercanas a 11 pesos por cada libra comercializada, mientras los consumidores continúan pagando entre 84 y 100 pesos por libra en los puntos de venta.

El dirigente cuestionó que la reducción del precio en las granjas no se refleje proporcionalmente en el precio final del producto, por lo que solicitó investigar la cadena de comercialización y transparentar los márgenes de intermediación.

Como parte de las medidas propuestas, el PLD planteó establecer un precio máximo de 60 pesos por libra para el consumidor mientras el precio en granja permanezca por debajo de 35 pesos.

Importaciones de pollo

El partido opositor también atribuyó parte de las dificultades del sector al aumento de las importaciones de pollo y a la falta de planificación de la producción nacional.

De acuerdo con las cifras presentadas por Sánchez Roa, las importaciones pasaron de 41,834 toneladas métricas en 2021 a 85,747 toneladas en 2025, lo que representa un incremento aproximado del 104.9 %.

Asimismo, afirmó que las importaciones crecieron un 245.8 % entre enero y septiembre de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior.

El dirigente también se hizo eco de denuncias de productores sobre la presunta comercialización de pollo congelado que habría ingresado al país bajo regímenes de tránsito en centros logísticos.

Ante estos señalamientos, el PLD reclamó una auditoría de los permisos de importación otorgados durante los últimos 12 meses y la publicación de las empresas beneficiarias, las cantidades autorizadas y los volúmenes ingresados.

Próximos pasos

Entre las ocho medidas presentadas para enfrentar la situación, el PLD solicitó suspender los permisos de importación de pollo durante el resto de 2026 e impedir que las mercancías ingresadas bajo regímenes de tránsito sean comercializadas en el mercado nacional.

También propuso reforzar los controles sanitarios y aduaneros, crear un espacio de coordinación entre las autoridades y los productores e implementar un sistema de planificación basado en la demanda real del mercado.

La organización planteó, además, ejecutar un programa de emergencia para compensar las pérdidas de los avicultores y establecer mecanismos que permitan mantener precios acordes con las condiciones de producción y comercialización.

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