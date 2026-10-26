Genao acusa a la cúpula reformista de dirigir el partido por WhatsApp; será diputado independiente

El diputado por La Vega, Rogelio Alfonso Genao. ( ARCHIVO DL )

El diputado por La Vega, Rogelio Alfonso Genao, anunció este lunes que se mantendrá como legislador independiente tras renunciar al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y acusó a su dirigencia de aferrarse a sus cargos y carecer de una visión clara para renovar la organización.

Genao explicó que su salida responde a diferencias de criterio con la actual dirigencia del partido, a la que cuestionó por no dar espacio a la renovación ni desarrollar una propuesta política capaz de motivar a los jóvenes.

"Hay un liderazgo que está aferrado a una silla, aferrado a un título, y desde WhatsApp o viviendo en otros países no puede construirse una propuesta que motive la juventud, que motive a la ciudadanía a creer en una visión de partido", expresó el legislador al explicar las razones de su decisión.

El diputado indicó que, por el momento, permanecerá como congresista independiente y que más adelante anunciará sus próximos pasos en el escenario político.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de incorporarse a otra organización, confirmó que ha recibido acercamientos de dirigentes de diferentes partidos, aunque no precisó cuáles.

"Hay varios amigos de diferentes partidos que se han acercado a dar su solidaridad por la situación, pero en su momento vamos a anunciar los pasos a seguir", manifestó.

Respaldado por su padre

Genao también se refirió a la reacción de su padre, el senador Ramón Rogelio Genao, quien continúa en el PRSC pese a la renuncia de su hijo.

El diputado afirmó que su padre respeta su decisión como político y lo apoya como hijo.

"Como político la respeta y como padre la apoya", dijo al referirse a la posición que le comunicó su progenitor.

La renuncia tras años en el PRSC

Genao anunció formalmente su renuncia al PRSC el pasado sábado mediante una carta dirigida al presidente de la organización, Federico Antún Batlle.

En la comunicación, explicó que su salida responde a la falta de rumbo y liderazgo, así como a la ausencia de una propuesta política que motive a la juventud.

Aunque expresó su desacuerdo con la dirigencia del partido, aclaró que su renuncia no supone un abandono de los ideales que aprendió durante su militancia.

Proyecto de seguridad social

Durante sus declaraciones, Genao también destacó que una comisión bicameral convocó una reunión para iniciar la discusión del proyecto de ley orgánica de seguridad social que depositó hace una semana.

El diputado calificó la iniciativa como una pieza importante para mejorar las pensiones y el acceso a los servicios de salud.

La propuesta busca reducir a la mitad las ganancias de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y elevar las pensiones que reciben actualmente los trabajadores hasta el 70 % de su salario.

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