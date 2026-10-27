Genao Lanza renunció del PRSC tras no obtener la Secretaría General, revela Quique Antún

Federico (Quique) Antún respondió este martes a la renuncia del diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza con una carta en la que reveló que el legislador aspiró a la Secretaría General del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), pero la dirección no le otorgó el cargo. Esta situación lo habría llevado a rechazar otros dos puestos que le ofrecieron y a abandonar la organización política.

Antún justificó la decisión con una crítica directa a la trayectoria del diputado. Dijo que, durante su "privilegiada carrera", Genao se había limitado a atender la circunscripción por la que fue elegido, "desconociendo el territorio nacional y a la mayoría de los dirigentes". Por esa falta de conocimiento y de vínculos con las estructuras municipales y distritales, la dirección entendió que podía desempeñarse mejor como secretario nacional electoral, cargo que el legislador también rechazó, conforme a Quique.

El diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza es hijo del senador de La Vega Ramón Rogelio Genao por el PRSC.

El presidente reformista también aclaró que Genao no ocupaba un cargo ejecutivo antes de la convención. Era miembro del Directorio Presidencial, diputado y vocero del bloque reformista en la Cámara Baja, pero no tenía una función ejecutiva en el partido. Antún negó que hubiera sido excluido y afirmó que le ofrecieron alternativas concretas.

Una de ellas fue la Secretaría Nacional Electoral, que Genao rechazó. También declinó la segunda vicepresidencia nacional, una posición que Antún describió como "con vocación sucesoral".

"Secretaria general requiere dedicación permanente"

En la carta que envió al legislador este martes, en respuesta a su renuncia, Antún sostuvo que la Secretaría General requiere dedicación permanente, atención regular desde la sede del partido durante la semana y contacto activo con las estructuras territoriales, incluso mediante actividades los fines de semana. Añadió que la organización debe prepararse para las elecciones de 2028 y que sus cargos ejecutivos deben responder a esas exigencias.

Antún aseguró que la decisión de la convención sobre la Secretaría General tuvo un "respaldo plebiscitario" de los delegados, aunque no incluyó en la carta la cantidad de votos. También defendió la renovación de los órganos partidarios, entre ellos la creación de la Comisión Ejecutiva Presidencial y la Comisión Superior Estratégica, y la incorporación de nuevos dirigentes al Directorio Presidencial.

El presidente del PRSC reconoció que las preocupaciones de Genao sobre el rumbo del partido y su capacidad para conectar con los jóvenes "merecen ser examinadas seriamente". Planteó que la reorganización debe acompañarse de formación de dirigentes, fortalecimiento territorial, modernización de las comunicaciones y propuestas sobre los principales problemas nacionales.

La versión de Genao

En su carta de renuncia, Genao dijo que se marchaba sin rencor y desde la gratitud, pero advirtió que esta no debía confundirse con resignación. Cuestionó la "tibieza" y la "dejadez" de la dirigencia y sostuvo que el PRSC carece de rumbo, liderazgo y propuestas capaces de motivar a la juventud.

También acusó a la dirección de sacrificar a militantes que, según dijo, se mantuvieron fieles al partido y acataron sus decisiones pese a los costos personales, para intentar reciclar un liderazgo incapaz de reconocer la realidad de la organización. "Un partido que no valora a los suyos termina por quedarse sin ellos", escribió.

El lunes, ya como diputado independiente, Genao amplió sus críticas. Dijo que hay dirigentes "aferrados a una silla" y a un título, y cuestionó que se pretenda construir una propuesta política desde WhatsApp o desde otros países. Su padre, el senador Ramón Rogelio Genao, permanece en el PRSC. El diputado afirmó que su padre respeta su decisión política y lo apoya como hijo.

Cargos elegidos en la convención

La renuncia se produjo el mismo día en que Antún fue reelegido presidente del partido para un quinto período, de 2026 a 2030. Genao era uno de los dos diputados del PRSC. Con su salida, el partido queda con Fiordaliza Estévez como única diputada, mientras él conservará su curul como independiente.

El PRSC mantiene a Ramón Rogelio Genao en el Senado. En la convención pasó de la Secretaría General, que ocupó durante tres períodos entre 2009 y 2022, a una vicepresidencia nacional.

Joan Fernández fue elegido primer vicepresidente y Linette González, tercera vicepresidenta. La segunda vicepresidencia quedó reservada. Rafael (Papito) Cruz fue escogido presidente en funciones; José Balaguer, secretario general; Eddy Antonio Germán, secretario de Organización, y Frank Martínez, secretario nacional electoral.

También fueron elegidos vicepresidentes nacionales Ramón Rogelio Genao, Rafaela Alburquerque, Rodolfo Rincón, Pedro Botello, Jesús Matos y Johnny Jones. La asamblea aprobó, además, modificaciones a los reglamentos del partido.

Antún fijó como meta que el PRSC alcance una votación de dos dígitos en 2028. Para lograrlo, propuso fortalecer las estructuras territoriales, formar nuevos liderazgos y presentar respuestas a problemas como la inseguridad, el costo de la vida, la electricidad, la migración y la seguridad social.

El reto electoral es amplio. La casilla reformista obtuvo el 1.80 % de los votos presidenciales en 2020 y cayó al 0.87 % en 2024, cuando el partido respaldó a Luis Abinader. En 2000, cuando Joaquín Balaguer encabezó la candidatura, el PRSC había alcanzado el 24.60 %. Esa votación antecede la primera presidencia de Antún, en 2005.

Antún fue elegido presidente del PRSC en 2005, regresó al cargo en 2014 y fue ratificado en 2018 y 2022. Suma 16 años al frente del partido en esos cuatro períodos y llegaría a 20 si completa el nuevo mandato, que concluye en 2030.