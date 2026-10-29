FP cuestiona alza del marbete: Si la inflación sirve para cobrar, también debe servir para proteger

Economista Haivanjoe Ng Cortiñas, titular de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo. ( FOTO CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO )

La Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo (FP) cuestionó este jueves el aumento del Impuesto de Circulación Vehicular (ICV), conocido como marbete, dispuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

La organización política consideró que la medida evidencia una política fiscal desigual, en la que el Gobierno utiliza la inflación para aumentar sus ingresos, pero a su juicio no aplica el mismo criterio para proteger el poder adquisitivo de los contribuyentes.

El economista Haivanjoe Ng Cortiñas, titular de la Secretaría de Asuntos Económicos de la FP, explicó que la DGII justificó el ajuste, establecido mediante la Resolución Administrativa núm. DDG-AR1-2026-00009, con el argumento de que la inflación acumulada entre septiembre de 2016 y septiembre de 2026 alcanzó el 58.1 %.

Detalles del aumento

"Una política fiscal responsable no puede limitarse a recuperar el valor real de los ingresos públicos. Debe proteger también el poder adquisitivo de los ciudadanos. Si la inflación sirve para cobrar, también debe servir para proteger", dijo Ng Cortiñas a través de un documento de prensa.

La medida eleva de 1,500 a 2,000 pesos el impuesto para los vehículos fabricados hasta 2021, inclusive, y de 3,000 a 4,000 pesos para los fabricados a partir de 2022. El incremento es de un 33.3 % para los vehículos que permanecen en el mismo tramo tarifario.

La DGII estima que la recaudación aumentará de 3,525 millones a 4,700 millones de pesos durante la temporada 2026-2027, lo que representa 1,175 millones de pesos adicionales.

Sobre la inflación

Ng Cortiñas reconoció que una tarifa congelada durante diez años puede requerir una revisión y que la DGII no trasladó toda la inflación acumulada. Una actualización íntegra habría elevado las tarifas a 2,372 y 4,743 pesos, respectivamente.

Sin embargo, advirtió que el Gobierno aplica un criterio distinto cuando se trata de proteger los ingresos de los trabajadores.

Comparación de indexación

"Si el Gobierno reconoce que la inflación ha reducido el valor real del marbete y utiliza ese argumento para cobrar más, también debe reconocer que esa misma inflación ha deteriorado el poder adquisitivo de los dominicanos. La inflación no puede ser un mecanismo de indexación unilateral del Estado", afirmó.

El economista recordó que el artículo 327 del Código Tributario establece la actualización anual por inflación de los tramos del Impuesto sobre la Renta (ISR) de las personas físicas, disposición que dejó de aplicarse durante casi una década.

Aunque la Ley 30-26 elevó el mínimo exento de 416,220 a 480,000 pesos anuales a partir de 2027, Ng Cortiñas consideró que el ajuste es insuficiente. Dijo que si se aplicara la inflación acumulada del 58.1 % utilizada por la DGII para justificar el aumento del marbete, el mínimo exento debería rondar los 658,000 pesos anuales.

El contraste, según el economista, está en la proporción de la inflación reconocida y el momento en que se aplican los ajustes:

Marbete: se aplica de inmediato el equivalente al 84 % de la inflación acumulada, a partir del 29 de octubre de 2026 .

se aplica de inmediato el equivalente al 84 % de la acumulada, a partir del . ISR: el mínimo exento aumenta en una proporción equivalente al 73 % de la inflación acumulada, pero el ajuste entrará en vigor en 2027.

Ambos porcentajes se calculan en relación con la actualización íntegra correspondiente a la inflación del 58.1 % registrada entre septiembre de 2016 y septiembre de 2026, según la DGII.

"Para cobrar el marbete, el Gobierno reconoce el 84 % de la inflación y lo aplica de inmediato. Para proteger el ingreso del trabajador, reconoce apenas el 73 %, y a partir del próximo año. Con la misma vara con que midió el marbete, el trabajador asalariado sigue dejando de recibir alrededor de 14,800 pesos al mes de ingreso exento", sostuvo.

El titular de la Secretaría de Asuntos Económicos añadió que los ajustes salariales obligatorios se han concentrado en los salarios mínimos del sector privado, sin que exista un mecanismo general para proteger el ingreso real de todos los trabajadores frente a la inflación.

Ng Cortiñas señaló que, pese a los subsidios del Gobierno, los propietarios de vehículos ya enfrentan aumentos significativos en su principal costo de operación. A su juicio, el nuevo marbete agrava la carga económica sobre los consumidores.

Como ejemplo, indicó que un conductor que consume 10 galones de gasolina regular a la semana paga actualmente 450 pesos más por ese combustible que en enero, una diferencia que casi equivale al aumento anual de 500 pesos del marbete.

"Al conductor se le encarece el combustible, semana tras semana, y ahora también el marbete. Es una doble carga sobre el mismo bolsillo, justo cuando más le cuesta llegar a fin de mes", subrayó.