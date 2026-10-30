El padrón del PRM crece en 27,000 personas en casi tres meses

El secretario de Tecnología del PRM, Edgar Batista, presenta los resultados de la plataforma digital Verifícate durante la apertura de la jornada nacional de actualización del padrón de militantes del partido, realizada este 30 de octubre de 2026. ( CEDIDA POR EL PRM )

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó este viernes que registra al menos 1,578,732 personas en su plataforma digital Verifícate, entre militantes ratificados, confirmados y nuevos inscritos, como parte del proceso de actualización de su padrón.

Desde que la organización presentó su padrón actualizado a la Junta Central Electoral (JCE), el pasado 3 de agosto, la cantidad de registros aumentó en 27,005 afiliados.

A propósito de los trabajos de su padrón, el PRM anunció para este fin de semana la Jornada Nacional Verifícate, con el objetivo de aumentar esta matrícula, actualizar la información de su militancia, fortalecer sus estructuras territoriales y disponer de herramientas más confiables para la planificación y el funcionamiento interno del partido.

Durante la presentación de la campaña, la secretaria nacional de Organización, Gloria Reyes, señaló que cada provincia contará con un registro inicial y uno final de las verificaciones realizadas, además de informes sobre la cobertura territorial.

La dirigente sostuvo que el espíritu de esta jornada es la organización, coordinación, modernización y obtención de resultados. La actividad se realizará los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre en todo el territorio nacional.

Este proceso de depuración de los padrones es indispensable en un contexto en el que los partidos se preparan para escoger a sus candidatos. El caso del PRM esta verificación cobra relevancia, ya que el oficialismo desarrollará sus elecciones primarias en formato cerrado, lo que implica que solo sus militantes podrán participar de esa elección.

El secretario de Tecnología del PRM, Edgar Batista, explicó que la Jornada Nacional Verifícate consiste en un procedimiento completamente digital, al que los ciudadanos pueden acceder desde cualquier dispositivo electrónico a través de la página oficial del partido.

Al presentar los resultados obtenidos mediante la plataforma habilitada para este proceso, Batista reveló que las mujeres y los jóvenes de entre 18 y 35 años son quienes más se están inscribiendo en el PRM desde que inició el proceso, el año pasado.

Planificación electoral

Reyes aseguró que esta jornada no termina el domingo. Sus resultados servirán para orientar las próximas acciones de organización, actualización de registros y fortalecimiento de las estructuras.

RELACIONADAS

"Nuestro desafío no es solamente tener un padrón actualizado, sino convertir esa información en una herramienta permanente de organización, planificación y funcionamiento institucional", dijo.

Para garantizar el desarrollo de la jornada, se estableció una estructura de coordinación que cuenta con 11 enlaces regionales, articulados con los enlaces nacionales y provinciales, así como con las comisiones de trabajo de los municipios, distritos municipales y zonas.

Por su parte, Batista destacó que el sistema incorpora una prueba de vida mediante la cámara del dispositivo, con la finalidad de comprobar la identidad de cada solicitante y evitar posibles suplantaciones.

"El proceso inicia con la digitación de la cédula de identidad de la persona que quiere verificarse, registrarse o inscribirse como militante de nuestra organización", detalló el dirigente político.

Precisó que esta herramienta solicita acciones aleatorias, como sonreír, parpadear, mirar hacia un lado o pronunciar determinadas palabras, antes de validar los datos suministrados por el usuario.

Batista señaló que el PRM partió de un padrón de aproximadamente tres millones de personas, que actualmente se encuentra en un proceso de revisión, renovación y ratificación de su militancia.

Asimismo, explicó que, aunque el sistema funciona de manera permanente, durante la jornada nacional de viernes, sábado y domingo se espera un incremento en la cantidad de verificaciones.

En la rueda de prensa también estuvieron presentes el secretario electoral, Luis Delgado; la secretaria de Crecimiento, Scarlet Benzán; Geanilda Vásquez y Lourdes Herrera, de la Dirección Ejecutiva; el secretario de Tecnología, Edgar Batista; Dionisio de los Santos, vicepresidente de la Comisión Nacional de Elecciones; e Iván Rondón, encargado de Supervisión Política.

Acompañamiento de la dirigencia nacional

Durante estos tres días se desarrollará un despliegue simultáneo, organizado y con mecanismos de evaluación.

Viernes 30: apertura de la jornada, distribución de los recursos logísticos y levantamiento del corte inicial de verificación .

apertura de la jornada, distribución de los recursos logísticos y de . Sábado 31: despliegue territorial de las comisiones de trabajo , con seguimiento permanente a las actividades.

de las , con a las actividades. Domingo 1 de noviembre: consolidación de los resultados, comparación de los registros iniciales y finales, y evaluación de la cobertura alcanzada.

Esta jornada también contará con la participación y el acompañamiento de importantes dirigentes del partido, quienes encabezarán los trabajos en distintas demarcaciones:

Deligne Ascención estará en la circunscripción 3 del Distrito Nacional.

estará en la circunscripción 3 del Distrito Nacional. Juan Garrigó visitará El Seibo.

visitará El Seibo. Gloria Reyes trabajará en la circunscripción 2 del Distrito Nacional.

trabajará en la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón y Ricardo de los Santos estarán en Santiago.

y Ricardo de los Santos estarán en Santiago. Tony Peña visitará varias localidades de la provincia Santo Domingo.

visitará varias localidades de la provincia Santo Domingo. Roberto Salcedo , en San Cristóbal.

, en San Cristóbal. Joel Santos estará en San Pedro de Macorís.

estará en San Pedro de Macorís. Julio Landrón, en Dajabón.

Leer más El PRM deposita ante la JCE su padrón con 1.5 millones de militantes