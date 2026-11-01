Francisco Javier García critica nuevos impuestos al marbete y paneles solares

El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, condenó la decisión del Gobierno de establecer nuevos impuestos a los marbetes de los vehículos y a los paneles solares, al considerar que estas medidas representan una carga para la población.

El dirigente político consideró inaceptable el gravamen de un 25 % a los paneles eléctricos, al entender que equivale a colocar un impuesto al sol. Agregó que, al ritmo que considera que lleva el Gobierno con estas medidas, la población no debería sorprenderse si en el futuro se establecen impuestos incluso al aire que respira.

Los nuevos montos

Los nuevos montos para el impuesto de circulación vehicular, conocido como marbete, que representan aumentos de RD$500 y RD$1,000 para las categorías de vehículos señaladas.

Según una resolución fechada el 29 de octubre de 2026 y publicada en Diario Libre, los vehículos fabricados hasta 2021, inclusive, deberán pagar RD$2,000, mientras que los fabricados desde 2022 en adelante pagarán RD$4,000.

Las declaraciones de García fueron ofrecidas durante un encuentro regional de coordinación y orientación celebrado en San Pedro de Macorís, con la participación de dirigentes y militantes que respaldan sus aspiraciones presidenciales, procedentes de San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, La Altagracia y El Seibo.

Homenaje a Juan Bosch

Durante la actividad, encabezada por García, los presentes realizaron un minuto de silencio en conmemoración del 25 aniversario del fallecimiento del profesor Juan Bosch, fundador y líder histórico del PLD y recordaron sus aportes a la vida política dominicana, su legado ético y sus enseñanzas sobre el compromiso de servir al partido para servir al país.

García destacó la vigencia del pensamiento y los ideales de Bosch, al tiempo que reafirmó su compromiso de trabajar por un proyecto político que permita al PLD retornar al Gobierno y construir un mejor futuro para la República Dominicana.