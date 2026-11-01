×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
PLD
Añadir Diario Libre en GooglePLD

PLD juramenta a 4,016 nuevos miembros durante asamblea en Puerto Plata

Durante el acto, Danilo Medina afirmó afirmó que la organización se encuentra preparado para ganar las próximas

    Expandir imagen
    PLD juramenta a 4,016 nuevos miembros durante asamblea en Puerto Plata
    El expresidente Danilo Medina levanta la mano durante el acto de juramentación de nuevos miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), celebrado en Puerto Plata. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL PLD)

    El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) juramentó este domingo a 4,016 nuevos miembros durante una asamblea celebrada en la provincia de Puerto Plata, como parte de su proceso de reorganización y fortalecimiento de sus estructuras políticas.

    La actividad estuvo encabezada por el expresidente de la República y presidente del PLD, Danilo Medina, quien destacó la concurrencia y el trabajo realizado por los dirigentes locales para llenar el recinto.

    Durante su discurso, Medina rindió homenaje a la memoria del profesor Juan Bosch, líder histórico y fundador de la organización política, y contrastó las ejecutorias sociales de los gobiernos peledeístas con la situación actual del país.

    El dirigente señaló que las administraciones del PLD transformaron comunidades vulnerables mediante la construcción de proyectos habitacionales y obras de infraestructura. Asimismo, cuestionó los resultados de la actual gestión gubernamental frente a los índices de pobreza y la seguridad ciudadana.

    PLD afirma estar preparado

    Junto al secretario general del partido, Johnny Pujols, y miembros del Comité Político, Medina afirmó que el PLD se encuentra preparado y fortalecido para ganar las próximas elecciones nacionales.

    Sostuvo que la organización ha recuperado terreno en todo el territorio nacional y enfatizó la necesidad de que la dirigencia comience a estructurar las candidaturas municipales y congresuales de cara a los próximos procesos electorales

    RELACIONADAS

    Juramentaciones

    Mediante una nota de prensa, el PLD informó que desarrolla una jornada de juramentaciones en distintas provincias del país, como parte de su proceso de reorganización y fortalecimiento político.

    Entre las actividades realizadas figura la asamblea del 13 de septiembre en Villa Central, Barahona, donde fueron juramentadas 1,151 personas.

    Posteriormente, el 27 de septiembre, la organización celebró otra jornada en Higüey, provincia La Altagracia, en la que anunció la incorporación de 5,423 nuevos integrantes, aunque no ofreció una cifra definitiva de las personas juramentadas.

    El 11 de octubre, Danilo Medina encabezó una asamblea en Jarabacoa, provincia La Vega, donde fueron juramentados 2,113 nuevos miembros.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.