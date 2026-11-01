PLD juramenta a 4,016 nuevos miembros durante asamblea en Puerto Plata

El expresidente Danilo Medina levanta la mano durante el acto de juramentación de nuevos miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), celebrado en Puerto Plata. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL PLD )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) juramentó este domingo a 4,016 nuevos miembros durante una asamblea celebrada en la provincia de Puerto Plata, como parte de su proceso de reorganización y fortalecimiento de sus estructuras políticas.

La actividad estuvo encabezada por el expresidente de la República y presidente del PLD, Danilo Medina, quien destacó la concurrencia y el trabajo realizado por los dirigentes locales para llenar el recinto.

Durante su discurso, Medina rindió homenaje a la memoria del profesor Juan Bosch, líder histórico y fundador de la organización política, y contrastó las ejecutorias sociales de los gobiernos peledeístas con la situación actual del país.

El dirigente señaló que las administraciones del PLD transformaron comunidades vulnerables mediante la construcción de proyectos habitacionales y obras de infraestructura. Asimismo, cuestionó los resultados de la actual gestión gubernamental frente a los índices de pobreza y la seguridad ciudadana.

PLD afirma estar preparado

Junto al secretario general del partido, Johnny Pujols, y miembros del Comité Político, Medina afirmó que el PLD se encuentra preparado y fortalecido para ganar las próximas elecciones nacionales.

Sostuvo que la organización ha recuperado terreno en todo el territorio nacional y enfatizó la necesidad de que la dirigencia comience a estructurar las candidaturas municipales y congresuales de cara a los próximos procesos electorales

Juramentaciones

Mediante una nota de prensa, el PLD informó que desarrolla una jornada de juramentaciones en distintas provincias del país, como parte de su proceso de reorganización y fortalecimiento político.

Entre las actividades realizadas figura la asamblea del 13 de septiembre en Villa Central, Barahona, donde fueron juramentadas 1,151 personas.

Posteriormente, el 27 de septiembre, la organización celebró otra jornada en Higüey, provincia La Altagracia, en la que anunció la incorporación de 5,423 nuevos integrantes, aunque no ofreció una cifra definitiva de las personas juramentadas.

El 11 de octubre, Danilo Medina encabezó una asamblea en Jarabacoa, provincia La Vega, donde fueron juramentados 2,113 nuevos miembros.