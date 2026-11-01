El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, encabezó la juramentación de decenas de dirigentes políticos en el distrito municipal de Guayabal, municipio de Puñal, entre ellos Julio Betances, expresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en esa demarcación, y Juan Miguel Fernández, excandidato a alcalde, durante una actividad celebrada a casa llena en el nuevo local de la organización política.

Durante la apertura del local, ubicado en la plaza Korocote, sector Los Pinos, Betances informó que 67 de los 89 presidentes de comités intermedios y de base que integraban las estructuras del PLD decidieron incorporarse a la Fuerza del Pueblo.

De su lado, Juan Miguel Fernández manifestó su decisión de trabajar por el fortalecimiento de la organización y llamó a los jóvenes, las mujeres y demás sectores de la comunidad a integrarse al trabajo político, mediante visitas casa por casa, para sacar al Partido Revolucionario Moderno (PRM) del poder.

Apoyo en Santiago

Al dirigirse a los presentes, Leonel Fernández destacó el respaldo recibido durante su recorrido por Santiago, donde ha sostenido encuentros con empresarios, sectores productivos, transportistas, jóvenes y profesionales.

"En todo lo que vamos viendo es una sumatoria de voluntades, el deseo de ser parte del proyecto de la Fuerza del Pueblo. Y voy entendiendo la razón. Hay un legado que hemos construido. Y ese legado sirve de referencia para tener una esperanza hacia el futuro", expresó Fernández.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/01/whatsapp-image-2026-11-01-at-123634-pm-115564e4.jpeg El expresidente comparte con representantes de sectores productivos y profesionales de Santiago. (CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/01/whatsapp-image-2026-11-01-at-123643-pm-78929ca5.jpeg Dirigentes políticos exponen sus planteamientos durante el encuentro encabezado por Leonel Fernández en Santiago. (CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO) ‹ >

Encuentros con sectores productivos

La agenda del expresidente inició el viernes con la graduación de 90 participantes del Diplomado en Formación Política, celebrada en la Casa del Pueblo, ubicada en la avenida Las Carreras.

Durante el sábado, Fernández sostuvo un encuentro con la directiva de la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI), donde abordó las dificultades del sector construcción, la reducción de la inversión pública, las altas tasas de interés y los obstáculos de la permisología. También planteó descentralizar los servicios públicos y explorar el uso de fondos de pensiones para financiar viviendas a tasas más bajas.

El presidente de la Fuerza del Pueblo también intercambió impresiones con productores de cigarros y tabaco en Villa González y sostuvo un conversatorio con choferes de la ruta M, en el barrio Libertad, donde fue recibido por los principales dirigentes de la ruta, encabezados por Rafael Sosa, conocido como "El Pinto", quien ha sido electo siete veces presidente de esa organización de transportistas.

Asimismo, participó en un encuentro con jóvenes y representantes de sectores sociales y productivos de Santiago, donde abordó el futuro del país y las propuestas de desarrollo que trabaja la Fuerza del Pueblo con miras a 2028. La jornada incluyó un intercambio durante la noche con profesionales de la salud sobre los desafíos del sistema sanitario dominicano y la visión del exmandatario sobre el futuro del sector.

Fernández concluirá este domingo su agenda de tres días en Santiago con la apertura oficial del local de la Fuerza del Pueblo correspondiente a la Circunscripción 1 , ubicado en la calle 3 esquina avenida 27 de Febrero, en el ensanche Libertad .

correspondiente a la , ubicado en la calle 3 esquina avenida 27 de Febrero, en el . Posteriormente, sostendrá un encuentro con comerciantes y empresarios de Gurabo, con el que cerrará su recorrido por la provincia, caracterizado por reuniones con distintos sectores productivos, profesionales y sociales, así como actividades de fortalecimiento de las estructuras de la Fuerza del Pueblo.