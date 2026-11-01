PRM dice que supera el millón 600 mil militantes tras jornada "Verifícate"

Gloria Reyes, secretaria de Organización del PRM, presentó los datos. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó la tarde de este domingo que superó el millón 623 mil militantes, tras registrar más de 64 mil nuevos inscritos durante la jornada nacional de inscripción y verificación de su padrón, realizada desde el pasado viernes 30 de octubre hasta este domingo 1 de noviembre.

La secretaria nacional de Organización del partido, Gloria Reyes, ofreció un primer balance de la jornada "Verifícate", durante una rueda de prensa en la casa nacional del PRM, donde destacó la participación de nuevos integrantes y el trabajo de las estructuras territoriales de la organización.

"Hoy presentamos un primer balance de estos tres días: con más de 64 mil nuevos inscritos. Son miles de ciudadanos y ciudadanas que han decidido dar un paso al frente y formar parte de nuestra organización. Los recibimos con entusiasmo y con la responsabilidad", expresó.

Reyes precisó que el 43 % de los nuevos registros corresponde a jóvenes de hasta 35 años y que, dentro de ese grupo, las mujeres tienen la mayor participación.

"Para nosotros ha sido un total éxito esta jornada, porque la juventud se está movilizando para ser parte del equipo de nuestro partido", manifestó.

La dirigente explicó que, desde la Secretaría Nacional de Organización, se coordinó el trabajo de las distintas instancias del partido para llevar el proceso a los territorios.

En ese sentido, agradeció la participación de los 50 comisionados nacionales, 11 responsables regionales, 378 enlaces provinciales y 1,500 comisiones territoriales, así como de los dirigentes de los comités provinciales, municipales, distritales, zonales y seccionales.

También destacó el trabajo conjunto con las secretarías de Tecnología, Electoral, Educación, Comunicación, Crecimiento y Supervisión Política, además de la Dirección de la Mujer, la Juventud y los frentes sectoriales. A esto sumó el respaldo de senadores, alcaldes, diputados y regidores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/01/whatsapp-image-2026-11-01-at-62830-pm-2eae3b45.jpeg La secretaria nacional de Organización del partido, Gloria Reyes yÉdgar Batista, secretario de Tecnología del PRM. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Registro en línea

De su lado, Édgar Batista, secretario de Tecnología del PRM, explicó que la tecnología fue fundamental para el desarrollo de la jornada, que incluyó el registro completamente en línea y una prueba de vida para validar la identidad de los nuevos integrantes.

Batista informó que el proceso de inscripción continuará abierto a través de la página web del partido hasta abril de 2027.

Indicó que los resultados superaron las expectativas iniciales, que eran de unos 50 mil nuevos inscritos, y que la organización esperaba cerrar la jornada de este domingo con más de 70 mil registros.

Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal figuran entre las localidades con mayor cantidad de verificaciones.