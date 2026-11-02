Carolina Mejía participará en Semana Dominicana en España y Feria de Barcelona

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. ( EQUIPO DE CAMPAÑA DE CAROLINA MEJÍA )

Dentro de las actividades que desarrolla en Europa, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, participará en la Semana Dominicana en España y en la Feria de Barcelona.

Mejía, quien también es aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), participará este martes en el acto de apertura de la Semana Dominicana en España, una actividad que busca fomentar las relaciones bilaterales entre República Dominicana y España.

Para el miércoles, la alcaldesa tiene programado un recorrido por la Feria de Barcelona y formar parte de la mesa redonda "La Ciudad Habitable", en la que abordará el tema de la inclusión junto a Chiara Corazza, presidenta del Foro de Mujeres para la Economía y Sociedad, y Ciprian Ciucu, alcalde de Bucarest.

Su agenda continuará el jueves con una visita al Consulado General de España en Barcelona, donde tiene previsto reunirse con Anne Hidalgo, exalcaldesa de París.

Compromisos en Londres

Antes de viajar a España, Mejía participó el pasado domingo en la XII Semana Dominicana en el Reino Unido, celebrada en Londres.

Durante el encuentro, la alcaldesa destacó las condiciones de República Dominicana para atraer inversiones, las que, a su juicio, se ven favorecidas por la estabilidad política y social, la seguridad jurídica, el dinamismo económico y la ubicación geográfica del país.