Fuerza del Pueblo juramenta estructura juvenil en la provincia Duarte

Juramentación de la estructura juvenil de la Fuerza del Pueblo en la provincia Duarte. ( CEDIDA A DARIO LIBRE. )

La Fuerza del Pueblo (FP) juramentó su estructura juvenil en la provincia Duarte, donde su dirigencia destacó que 966 direcciones de base de la organización están presididas por jóvenes de entre 18 y 35 años.

Un comunicado de la organización política señala que el acto fue encabezado por Lenin Campos, titular de la Secretaría Nacional de la Juventud de la FP, quien tomó juramento a los integrantes de la estructura provincial, comprometidos con el fortalecimiento del partido y la incorporación de nuevos miembros.

Durante la actividad, Gersy Mercedes, presidenta provincial de la Juventud de la organización, afirmó que los jóvenes se están organizando para asumir un papel más activo en la política y señaló al expresidente Leonel Fernández como un líder que promueve la participación de las nuevas generaciones.

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"La Fuerza Joven del Pueblo se levanta y está organizada, está motivada en la provincia Duarte. Tenemos 966 direcciones de base, cuyos presidentes tienen entre 18 y 35 años", expresó Mercedes.

La dirigente también cuestionó las dificultades que enfrentan los jóvenes para acceder al empleo después de graduarse y la inseguridad ciudadana, situaciones que, según afirmó, afectan especialmente a ese segmento de la población.

"Estamos cansados de tener ideas sin apoyo. La República Dominicana enfrenta una crisis, pero esa crisis nos golpea a nosotros primero", manifestó.

Mercedes sostuvo que la Fuerza del Pueblo ofrece espacios para que los jóvenes desarrollen sus capacidades y participen en la dirección de la organización política.

En el encuentro participaron el presidente provincial de la FP, Andrés Acosta; la presidenta municipal de San Francisco de Macorís, Altagracia Rosa; el secretario general, Juan José Rosario; la regidora Havril Antonio; el regidor de Pimentel, Rayter Perdomo; la vicealcaldesa de Las Guáranas, Anayra Brito, y el encargado municipal Diógenes Romano.

Estructura juvenil en Duarte

La actividad forma parte de los esfuerzos de la organización por fortalecer sus estructuras juveniles y promover la participación de nuevas generaciones en la actividad política.