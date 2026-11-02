Opción Democrática rechaza aumento del marbete y propone cobrar según valor del vehículo

El partido Opción Democrática (OD) rechazó el aumento de la tarifa del impuesto de circulación vehicular (marbete) anunciado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y propuso establecer un sistema de cobro progresivo basado en el valor fiscal de los vehículos.

La propuesta fue presentada por la dirigente de la organización Nicole Pichardo, quien consideró que el modelo actual, que establece el monto a pagar según el año de fabricación, mantiene un esquema tributario que afecta proporcionalmente más a los propietarios de vehículos económicos que a quienes poseen automóviles de lujo.

Pichardo explicó que un vehículo valorado en 400,000 pesos puede terminar pagando una proporción mayor de su valor en concepto de marbete que una jeepeta de alta gama valorada en 10 millones de pesos, debido a que ambos pueden estar sujetos a la misma tarifa fija si corresponden al mismo año de fabricación.

Ante esta situación, Opción Democrática solicitó a la DGII realizar un estudio técnico que permita sustituir el criterio de antigüedad por el valor fiscal de cada vehículo, con tasas diferenciadas según su valoración.

La dirigente reconoció que la tarifa del marbete no se actualizaba desde 2016 y que durante ese período se ha acumulado una inflación superior al 57 %. Sin embargo, cuestionó que las autoridades prioricen los ajustes en los cobros sin ofrecer mejoras equivalentes en los servicios públicos.

Por ello, cuestionó el estado de las vías públicas y señaló el contraste entre el pago del impuesto de circulación y las condiciones de la infraestructura vial del país.

"No podemos seguir aceptando que, gobierno tras gobierno, la vía más fácil sea sacarle más dinero del bolsillo a quien menos tiene", expresó Pichardo, a través de un comunicado de prensa.

Cita modelos de otros países

Pichardo destacó que en países como Chile, Colombia y Costa Rica se utiliza el valor fiscal o comercial de los automóviles como uno de los criterios para determinar los impuestos de circulación.

Según la organización, estos modelos permiten establecer escalas de tributación diferenciadas en función del valor de los vehículos, en lugar de aplicar tarifas que dependan exclusivamente de su año de fabricación.

Opción Democrática insistió en que el Gobierno debe revisar el esquema vigente y avanzar hacia un modelo que, a su juicio, distribuya la carga tributaria de manera más equitativa entre los propietarios de vehículos.