El PLD propone recuperar las calles y aceras ocupadas por vehículos

Al centro, el vicepresidente del PLD, Temistocles Montás, mientras reclamaba el plan vehicular. ( CEDIDA POR EL PLD )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) propuso este lunes implementar un Plan Nacional de Recuperación del Espacio Público para combatir el doble parqueo, la ocupación de aceras y otras prácticas que, según denunció, contribuyen al desorden del tránsito en el país.

Durante su habitual rueda de prensa de los lunes, la organización política planteó establecer un período de advertencia y organización antes de aplicar las disposiciones de la Ley 63-17 sobre el estacionamiento en esquinas, pasos peatonales, entradas y carriles de circulación.

También propuso que los vehículos que obstaculicen las vías sean removidos conforme a la ley y que las acciones se coordinen entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y los ayuntamientos.

El PLD consideró que las multas no deben tener como objetivo principal recaudar dinero, sino modificar el comportamiento de los conductores y recuperar el orden en las calles.

Propuestas de regularización

En ese sentido, el partido propuso crear un Programa Nacional de Regularización del Motociclista que contemple el registro, la obtención de licencias de conducir, la capacitación, el uso de cascos homologados y el seguro obligatorio.

Según el vicepresidente del PLD, Temístocles Montás, la iniciativa incluiría un período transitorio de bajo costo para facilitar la regularización.

La organización señaló que, de aproximadamente 6.85 millones de vehículos registrados en el país, cerca de cuatro millones son motocicletas, equivalentes al 57.9 % del parque vehicular.

Asimismo, afirmó que, hasta octubre de este año, el 66 % de las víctimas mortales en accidentes de tránsito correspondía a motociclistas.

Críticas al Gobierno

En materia de seguridad vial, el PLD reclamó la puesta en funcionamiento de la Inspección Técnica Vehicular y la licencia de conducir por puntos, mecanismos que, según indicó, presentan retrasos en su implementación.

La organización también planteó fortalecer los controles sobre camiones y patanas mediante estaciones de pesaje, la fiscalización de sus condiciones mecánicas y la regulación de los horarios de circulación y carga en las zonas urbanas.

En su declaración, el PLD acusó al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de abandonar el Plan Estratégico de Movilidad Urbana Sostenible, que, según recordó Montás, comenzó a desarrollarse durante las administraciones peledeístas.

El proyecto contemplaba nueve corredores de autobuses, cinco terminales interurbanas en la periferia del Gran Santo Domingo y la integración del Metro, el Teleférico y los autobuses alimentadores en un sistema de transporte público.

El partido cuestionó que esas iniciativas no hayan tenido continuidad y acusó a las actuales autoridades de sustituir la planificación por la improvisación.

Finalmente, propuso un Plan Nacional de Movilidad, Orden y Seguridad Vial dividido en tres etapas: medidas inmediatas durante los primeros 100 días, reformas durante los primeros dos años y transformaciones estructurales a mediano y largo plazo.

También reclamó campañas permanentes de educación vial y cuestionó el gasto publicitario del Gobierno, que cifró en más de 10,000 millones de pesos, al considerar que esos recursos deberían utilizarse de manera más eficiente.