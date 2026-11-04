El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, afirmó este miércoles que en 2028 comenzará un nuevo ciclo en la política dominicana, encabezado por una nueva generación de dirigentes.

"En el próximo ciclo histórico, que se inicia en el 28 y que se extenderá por 30 años, jóvenes como Omar, Erika y muchos otros tendrán la responsabilidad histórica de dirigir los destinos de la República Dominicana", manifestó Fernández.

Ciclos históricos dominicanos

De acuerdo con una nota de prensa, el exmandatario explicó que esos nuevos liderazgos tendrán la responsabilidad de dirigir los destinos del país a partir de 2028, para lo cual la Fuerza del Pueblo está preparada.

Asimismo, sostuvo que la historia política dominicana se ha desarrollado en ciclos de aproximadamente 30 años. En ese sentido, recordó el período de la dictadura de Trujillo; el dominio de Joaquín Balaguer, que se extendió durante 22 de los 30 años comprendidos entre 1966 y 1996; y la etapa de predominio del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), desde 1996 hasta 2026.

Según Fernández, el país se encuentra actualmente en una etapa de transición hacia un nuevo ciclo político que comenzaría en 2028.

"Yo quiero que ese nuevo ciclo sea iniciado por la Fuerza del Pueblo, que siembre la semilla y la visión de futuro, para que se produzca ese relevo que inevitablemente tiene que producirse y que creo será siempre para bien de la República Dominicana", concluyó Fernández durante una entrevista en Regente Podcast, conducido por la economista Erika Infante.