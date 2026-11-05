Leonel advierte que existe "una cólera popular" por el alto costo de la vida

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, en la inauguración de la Casa del Secretariado de la Fuerza del Pueblo, el 4 de noviembre de 2026. ( CEDIDA POR FP )

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, advirtió que en la República Dominicana existe "prácticamente una cólera popular" provocada por el alto costo de la vida, al tiempo que acusó al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de mostrarse insensible e indolente frente a las dificultades económicas que enfrenta la población.

"Cuando hacemos nuestros recorridos de la Fuerza del Pueblo por las distintas provincias, lo que escucho de parte del pueblo es el alto costo de la vida. La gente está indignada. La gente está airada. Hay obviamente en estos momentos prácticamente una cólera popular en la República Dominicana", expresó.

El expresidente de la República sostuvo que ese malestar tiene su origen en las dificultades que enfrentan las familias para adquirir los productos de primera necesidad y en lo que considera una falta de respuesta de las autoridades.

"Frente a ese alto costo de la vida el gobierno luce insensible y luce indolente frente al problema", afirmó.

Cifras que no corresponden

Fernández también cuestionó que el Gobierno procure respaldarse en reconocimientos de organismos internacionales para presentar una realidad que no se corresponde con las condiciones de vida de amplios sectores de la población dominicana.

En ese sentido, se refirió a los pronunciamientos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre los avances del país en materia de reducción del hambre, y criticó que desde el Gobierno se interpreten esos resultados como si el problema alimentario hubiera desaparecido.

"Lo primero es que se procura el apoyo de una institución del prestigio internacional como la FAO, una organización de las Naciones Unidas para avalar el criterio de que en República Dominicana hay hambre cero", manifestó.

Agregó: "El hambre está en todas partes en la República Dominicana. El problema está en que si un gobierno no reconoce que existe hambre, no la va a combatir. Y por lo tanto lo que va a hacer es que se va a extender".

Fernández también hizo referencia a un reciente viaje presidencial a Roma, donde, de acuerdo con su interpretación, se presentaron resultados internacionales sobre la reducción de la pobreza que el Gobierno ha utilizado para proyectar una situación económica distinta de la que experimentan muchas familias.

El exmandatario aseguró que la Fuerza del Pueblo mantiene una visión diferente sobre la situación económica y social del país, y planteó que el combate al hambre y la pobreza debe ocupar un lugar central en las políticas públicas.

Casa del Secretariado de la Fuerza del Pueblo

Las declaraciones de Fernández se produjeron durante el acto de inauguración de la Casa del Secretariado de la Fuerza del Pueblo, donde el presidente de la organización saludó la amplitud y modernidad de las instalaciones, así como el esfuerzo realizado por los dirigentes de las diferentes secretarías del Secretariado Orgánico para hacer realidad el nuevo complejo de oficinas.

El inmueble, ubicado en la calle Juan Sánchez Ramírez esquina Socorro Sánchez, en Gascue, albergó durante mucho tiempo las oficinas del Tribunal Superior Administrativo (TSA) y la Procuraduría General Administrativa.

En las nuevas instalaciones funcionarán las secretarías de Organización, Electoral, Innovación, Tecnología y Formación Política, así como la Vicesecretaría General Administrativa y Financiera, junto a otras dependencias nacionales del partido.

Durante el acto hicieron uso de la palabra el secretario general de la Fuerza del Pueblo, Antonio Florián; el secretario nacional Electoral, Henry Merán; el secretario de Organización, Bautista Rojas, y el coordinador de la Comisión de Finanzas de la Mesa Intersecretarial Francisco Aponte.

La Casa del Secretariado se suma a la Casa del Pueblo Johnny Ventura y a la Casa Nacional, con lo que la organización dispone de tres importantes instalaciones en el sector de Gascue, destinadas al funcionamiento de sus organismos y al desarrollo de sus actividades políticas e institucionales.