El PRM rechaza anteproyecto de regularización de documentos presentado por diputada de su partido

Deligne Ascención, vicepresidente ejecutivo del PRM; y los secretarios general y de organización del partido, Juan Garrigó Mejía y Gloria Reyes, respectivamente. ( CEDIDA POR EL PRM )

La Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) rechazó categóricamente el anteproyecto de ley sobre regularización de documentos presentado por la diputada Maribel Almánzar de Ogando, integrante de esa organización política, al considerar que corresponde a la Junta Central Electoral (JCE) establecer los mecanismos para abordar este tipo de procesos.

La posición fue fijada durante una reunión de la Dirección Ejecutiva del partido, en la que sus principales dirigentes manifestaron su desacuerdo con la iniciativa y solicitaron a la legisladora retirar la propuesta.

El vicepresidente ejecutivo del PRM, Deligne Ascención, sostuvo que la organización no respalda el anteproyecto y llamó a sus legisladores a fortalecer las acciones que desarrolla la Junta Central Electoral en materia de documentación.

"Como partido político nosotros rechazamos de manera contundente esta propuesta de esta legisladora" Deligne Ascención Vicepresidente ejecutivo del PRM “

Ascención también pidió a Almánzar de Ogando desistir de la iniciativa.

De su lado, el vicepresidente del PRM, Eddy Olivares, explicó que la propuesta no había sido conocida ni por la dirección del partido ni por el bloque de diputados de esa organización.

Olivares indicó que se trata de un anteproyecto que todavía no había agotado los procedimientos internos correspondientes para convertirse en una iniciativa legislativa formal, por lo que consideró que no tenía posibilidades de ser debatido en la Cámara de Diputados.

"Esa no es la posición de nuestro partido. De manera que la rechaza el partido", afirmó.

La posición de la Dirección Ejecutiva deja establecido que el anteproyecto no cuenta con el respaldo institucional del PRM y que la organización favorece que los procesos relacionados con la regularización de documentos se canalicen a través de la Junta Central Electoral.

"No compartimos esa idea"

En tanto, Roberto Fulcar, presidente de la Comisión Nacional de Estrategia del PRM, también expresó su desacuerdo con la propuesta y consideró inoportuno abordar un tema de esa naturaleza en el contexto actual del país, próximo a un proceso electoral.

"No compartimos esa idea, no compartimos ese proyecto y tampoco es un proyecto del Partido Revolucionario Moderno", manifestó Fulcar.