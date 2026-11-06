En la Fuerza del Pueblo respaldan a Leonel para el 2028 y a Omar para después

Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo. Hasta la fecha, la organización no ha definido quién será su candidato presidencial para el 2028. ( CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO )

Mientras el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, habla de una nueva generación de dirigentes que tendrá la responsabilidad de conducir los destinos de República Dominicana a partir del 2028, algunos legisladores del partido consideran que el expresidente debe ser nuevamente el candidato presidencial en esas elecciones y que figuras como Omar Fernández asumirían un eventual relevo después.

Las posiciones fueron expresadas por los políticos y diputados Tobías Crespo, Alcibíades Tavárez y Rafael Castillo, al ser consultados sobre las declaraciones de Fernández, quien planteó que el próximo ciclo histórico de la política dominicana comenzará en 2028 con la participación de jóvenes dirigentes.

Sin embargo, los legisladores coincidieron en que Leonel Fernández es quien debe encabezar la candidatura presidencial de la organización en las elecciones de 2028.

Opiniones de los legisladores

En ese sentido, el diputado Tobías Crespo consideró que las palabras del expresidente apuntan a que la responsabilidad de Leonel es alzarse con la victoria presidencial y luego pasar la antorcha para promover el relevo.

"En mi caso, nosotros entendemos que para el 28, Leonel Fernández es y debe ser el candidato presidencial", afirmó Crespo al ser preguntado sobre la posibilidad de que Omar Fernández aspire a la Presidencia de la República.

Una posición más definida fue expresada por el diputado Alcibíades Tavárez, quien planteó que Leonel debe buscar nuevamente la Presidencia, gobernar un período y posteriormente entregar la antorcha a Omar Fernández o a otro dirigente.

"Leonel será el candidato para el 28 y después del 28, que sea presidente y gobierne un período, entonces él va a otorgarle la antorcha como lo ha hecho otras veces", sostuvo Tavárez.

El diputado puso como referencia el proceso político de 2012, cuando, según recordó, Fernández entregó la antorcha a Danilo Medina, quien posteriormente asumió la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Al ser preguntado sobre si consideraba que Leonel debía ser el candidato de la Fuerza del Pueblo en 2028, Tavárez respondió que más del 90 % de los integrantes de esa organización está de acuerdo con esa posibilidad.

Argumentó que el expresidente cuenta con experiencia y conocimiento, y que conoce las variables económicas tanto internas como externas, unas condiciones que, según su valoración, lo capacitan para dirigir el país.

El diputado Rafael Castillo, por su parte, respaldó la idea de que una nueva generación asuma mayores responsabilidades en la conducción del Estado, al considerar que la juventud ha demostrado tener capacidad y modernidad para asumir esas funciones.

No obstante, evitó adelantar quién debería ser el candidato presidencial de la organización para 2028 y sostuvo que todavía no ha llegado el momento de tomar esa decisión.

Castillo recordó que el propio Leonel ya ha expresado en distintas ocasiones que ni él ni Omar Fernández son candidatos en este momento, por lo que señaló que la candidatura deberá producirse conforme a los tiempos establecidos por la ley de régimen electoral.

"Lo cierto es que la Fuerza del Pueblo tendrá el mejor candidato que haya tenido partido alguno para las próximas elecciones", expresó el legislador.

Proyección política de Leonel Fernández

De esta manera, mientras Leonel Fernández proyecta el inicio de una etapa política de 30 años en la que los jóvenes tendrán un papel protagónico, las declaraciones de sus diputados colocan al expresidente como la figura que debería buscar nuevamente la Presidencia en 2028 y dejan a Omar Fernández como uno de los posibles protagonistas de un relevo posterior a ese periodo.

"En el próximo ciclo histórico, que se inicia en el 28 y que se extenderá por 30 años, jóvenes como Omar, Erika y muchos otros tendrán la responsabilidad histórica de dirigir los destinos de la República Dominicana", manifestó Fernández durante una entrevista en Regente Podcast, conducido por la economista Erika Infante.

El exmandatario explicó que esos nuevos liderazgos tendrán la responsabilidad de dirigir los destinos del país a partir de 2028, para lo cual la Fuerza del Pueblo está preparada.

Asimismo, sostuvo que la historia política dominicana se ha desarrollado en ciclos de aproximadamente 30 años. En ese sentido, recordó el período de la dictadura de Trujillo; el dominio de Joaquín Balaguer, que se extendió durante 22 de los 30 años comprendidos entre 1966 y 1996; y la etapa de predominio del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), desde 1996 hasta 2026.