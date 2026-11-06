PRM realizará jornadas de inscripción y verificación de militantes este fin de semana

El partido habilitará puntos de encuentro en seis localidades de Santo Domingo Norte para actualizar su padrón. ( CEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PRENSA PRM. )

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) continuará este sábado 7 y domingo 8 de noviembre su jornada nacional de verificación, acreditación e inscripción de nuevos militantes en el municipio Santo Domingo Norte, con operativos programados en seis localidades de esa demarcación.

A través de su plataforma digital "Verifícate", la organización desarrollará actividades en Los Guaricanos, Villa Mella Sur, Villa Mella Norte, Sabana Sur, Sabana Norte y El Higüero, con el objetivo de actualizar su padrón y ampliar su matrícula de militantes.

Los operativos comenzarán a las 9:00 de la mañana en tres puntos de Santo Domingo Norte, desde donde los equipos de trabajo se trasladarán a los sectores correspondientes.

Los Guaricanos: Vieja Habana, a las 9:00 de la mañana.

Villa Mella Sur: Frente a la tienda Mi Gusto, en la intersección de las avenidas Charles de Gaulle y Hermanas Mirabal, a las 9:00 de la mañana.

Villa Mella Norte: Parque Central de Villa Mella Norte, a las 9:00 de la mañana.

Para el domingo, el PRM tiene previsto continuar los trabajos de inscripción y verificación en Sabana Sur, Sabana Norte y El Higüero.

Sabana Sur: Bulevar, frente al local de la zona F-3, a las 9:30 de la mañana.

Sabana Norte: Escuela Otilia Peláez, a las 9:30 de la mañana.

El Higüero: Cruce de Mata San Juan, a las 9:00 de la mañana.

Proceso de inscripción y verificación

El presidente municipal del PRM, Isidro Torres, explicó que el programa «Verifícate» permite a los interesados acceder a la plataforma digital del partido mediante su número de cédula, completar el procedimiento de registro y realizar una captura fotográfica desde su dispositivo electrónico.

Posteriormente, la organización valida los datos para determinar la incorporación de nuevos miembros o ratificar la inscripción de quienes ya pertenecen al partido.

Torres indicó que estas jornadas forman parte de los esfuerzos del PRM para actualizar su padrón, fortalecer sus estructuras territoriales y mejorar la planificación de sus actividades.

Asimismo, llamó a los presidentes de zonas, dirigentes municipales, coordinadores regionales, militantes y simpatizantes a participar activamente en los operativos.

La Comisión Operativa de la Dirección Municipal del PRM exhortó a quienes todavía no se han incorporado a la plataforma a aprovechar las jornadas para registrarse, mientras que los militantes ya inscritos podrán verificar y actualizar sus datos.

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