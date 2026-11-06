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PRM realizará jornadas de inscripción y verificación de militantes este fin de semana

Los operativos se desarrollarán el sábado y domingo en seis localidades de Santo Domingo Norte

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    PRM realizará jornadas de inscripción y verificación de militantes este fin de semana
    El partido habilitará puntos de encuentro en seis localidades de Santo Domingo Norte para actualizar su padrón. (CEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PRENSA PRM.)

    El Partido Revolucionario Moderno (PRM) continuará este sábado 7 y domingo 8 de noviembre su jornada nacional de verificación, acreditación e inscripción de nuevos militantes en el municipio Santo Domingo Norte, con operativos programados en seis localidades de esa demarcación.

    A través de su plataforma digital "Verifícate", la organización desarrollará actividades en Los Guaricanos, Villa Mella Sur, Villa Mella Norte, Sabana Sur, Sabana Norte y El Higüero, con el objetivo de actualizar su padrón y ampliar su matrícula de militantes.

    Los operativos comenzarán a las 9:00 de la mañana en tres puntos de Santo Domingo Norte, desde donde los equipos de trabajo se trasladarán a los sectores correspondientes.

    Los Guaricanos: Vieja Habana, a las 9:00 de la mañana.

    Villa Mella Sur: Frente a la tienda Mi Gusto, en la intersección de las avenidas Charles de Gaulle y Hermanas Mirabal, a las 9:00 de la mañana.

    Villa Mella Norte: Parque Central de Villa Mella Norte, a las 9:00 de la mañana.

    Para el domingo, el PRM tiene previsto continuar los trabajos de inscripción y verificación en Sabana Sur, Sabana Norte y El Higüero.

    Sabana Sur: Bulevar, frente al local de la zona F-3, a las 9:30 de la mañana.

    Sabana Norte: Escuela Otilia Peláez, a las 9:30 de la mañana.

    El Higüero: Cruce de Mata San Juan, a las 9:00 de la mañana

    RELACIONADAS

    Proceso de inscripción y verificación

    El presidente municipal del PRM, Isidro Torres, explicó que el programa «Verifícate» permite a los interesados acceder a la plataforma digital del partido mediante su número de cédula, completar el procedimiento de registro y realizar una captura fotográfica desde su dispositivo electrónico.

    Posteriormente, la organización valida los datos para determinar la incorporación de nuevos miembros o ratificar la inscripción de quienes ya pertenecen al partido.

    Torres indicó que estas jornadas forman parte de los esfuerzos del PRM para actualizar su padrón, fortalecer sus estructuras territoriales y mejorar la planificación de sus actividades.

    Asimismo, llamó a los presidentes de zonas, dirigentes municipales, coordinadores regionales, militantes y simpatizantes a participar activamente en los operativos.

    La Comisión Operativa de la Dirección Municipal del PRM exhortó a quienes todavía no se han incorporado a la plataforma a aprovechar las jornadas para registrarse, mientras que los militantes ya inscritos podrán verificar y actualizar sus datos

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