Leonel Fernández anuncia agenda de actividades este fin de semana en la región Este

El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández. ( FOTO CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO )

El expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, realizará este sábado 7 y domingo 8 de noviembre un recorrido por la región Este del país, donde sostendrá encuentros con representantes de distintos sectores y encabezará la juramentación de nuevos miembros de esa organización política.

La agenda incluirá actividades en las provincias La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y San Pedro de Macorís, como parte de los esfuerzos del partido por ampliar su presencia y sumar nuevos integrantes en el territorio nacional.

La información fue ofrecida por la Fuerza del Pueblo a través de un comunicado.

Logística de los encuentros

La agenda comenzará este sábado, a las 9:00 de la mañana, en el Distrito Nacional, donde el exmandatario participará en el lanzamiento del movimiento Rescate de la Salud con Leonel Fernández, actividad que tendrá lugar en el salón Ibiza del hotel Catalonia, en Santo Domingo.

Posteriormente, Fernández se trasladará a la provincia La Altagracia, donde a las 2:00 de la tarde sostendrá un encuentro con representantes de los sectores productivos, en el hotel Melina, con quienes intercambiará impresiones sobre la situación económica y los principales desafíos que enfrenta esa demarcación.

A las 4:00 de la tarde, el presidente de la Fuerza del Pueblo encabezará un acto de juramentación de nuevos miembros en el Polideportivo de Higüey, donde recibirá a dirigentes y ciudadanos que han decidido incorporarse a las filas de la organización política.

La jornada del sábado continuará a las 6:00 de la tarde con un encuentro con representantes del sector evangélico, también en el hotel Melina, como parte de los espacios de acercamiento y diálogo que mantiene Fernández con distintos sectores de la sociedad dominicana.

Actividades del domingo

El domingo 8 de noviembre, el recorrido continuará por la región Este, con actividades programadas en las provincias Hato Mayor y San Pedro de Macorís.

A las 11:00 de la mañana, Fernández encabezará un acto de juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo en el hotel Don Olivo, en el municipio Hato Mayor del Rey, donde continuará el proceso de incorporación de nuevos dirigentes y simpatizantes a la organización.

En horas de la tarde, el expresidente se trasladará a San Pedro de Macorís, donde a las 2:00 sostendrá un encuentro con representantes de diversos sectores sociales de la provincia, con el propósito de escuchar sus inquietudes e intercambiar opiniones sobre los principales temas de interés para esa comunidad.

La agenda concluirá a las 4:00 de la tarde con un acto de juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo en la Casa de Melo, en San Pedro de Macorís, actividad con la que Fernández cerrará su recorrido de dos días por la región Este.

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