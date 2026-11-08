Rafael Paz denuncia falta de centros de atención primaria en sectores del Distrito Nacional

Rafael Paz saluda a un doctor durante operativo médico en Gualey y El Caliche de Cristo Rey. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE. )

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) en el Distrito Nacional, Rafael Paz, denunció que la capital enfrenta dificultades de acceso a los servicios de salud debido a la falta de centros de atención primaria, situación que, según afirmó, obliga a residentes de sectores populares a recurrir a clínicas privadas y asumir elevados gastos médicos.

Paz aseguró que apenas existen cuatro centros de atención primaria para una población cercana a las 400 mil personas, lo que limita la capacidad de respuesta ante enfermedades y emergencias médicas.

Como ejemplo, mencionó la situación de los residentes de Los Kilómetros, donde, según advirtió, una persona que sufra un infarto podría morir por la falta de una unidad médica cercana con el personal y los equipos necesarios para atenderla.

"La falta de planificación pública y de servicios estatales de calidad no solo niega un derecho fundamental, sino que impone costos enormes a la gente; con solo cuatro centros básicos, todo lo demás son clínicas privadas y copagos inalcanzables para una familia trabajadora", expresó.

Te puede interesar Más de 4,000 médicos ingresan a la red pública; SNS reporta 111 hospitales sin deudas

El dirigente político hizo los señalamientos durante dos jornadas de operativos médicos y entrega gratuita de medicamentos realizadas en Gualey y El Caliche de Cristo Rey, como parte del programa comunitario "La presidencia en los territorios".

Impacto en las familias

El exdirector del Consejo Nacional de Competitividad sostuvo que las deficiencias en el primer nivel de atención contribuyen a la saturación de los grandes hospitales y afectan especialmente a pacientes con enfermedades crónicas, niños y adultos mayores.

Paz afirmó que su organización continuará realizando jornadas de asistencia en las comunidades y consideró necesario ampliar la red de atención primaria en la capital.

"Asumimos la política como un servicio social permanente y humano, pero la capital exige con urgencia una red de atención primaria digna que resuelva las emergencias donde la gente vive", manifestó Paz, citado en una nota de prensa.

Durante las jornadas desarrolladas en Gualey y El Caliche de Cristo Rey, más de 250 residentes recibieron asistencia gratuita en medicina general, pediatría y geriatría.

También se entregaron medicamentos y tratamientos para personas con enfermedades crónicas, entre ellas hipertensión y diabetes.