Gonzalo Castillo hace recorrido e impulsa su proyecto presidencial: "Tengan fe, ya estoy de vuelta"
El aspirante presidencial del PLD destacó la necesidad de fortalecer la producción agropecuaria y mejorar los servicios básicos
El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, recorrió este fin de semana nueve localidades de la provincia María Trinidad Sánchez, donde llamó a los comunitarios a mantener la esperanza en su proyecto político.
"Y nosotros le hemos pedido al pueblo que tenga fe, que me espere, que ya estoy de vuelta", expresó al referirse a su retorno a la actividad política. Fue el candidato presidencial del partido morado en las elecciones de 2020.
- Asimismo, destacó la gestión de los gobiernos del PLD y aseguró que existe entre la población la esperanza de que esa organización vuelva al poder, porque, según afirmó, "con el PLD todo el pueblo sabe que se vivía mucho mejor".
Al concluir la jornada, Castillo resaltó el respaldo y las muestras de afecto que recibió durante el recorrido. En lugar de atribuirse directamente ese apoyo, invitó a los propios ciudadanos a explicar las razones de su entusiasmo.
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De acuerdo con una nota de prensa de su equipo político, durante las visitas recibió manifestaciones de simpatía en salones de belleza, barberías, colmados y el mercado.
Problemas y propuestas
En su recorrido por Río San Juan, Cabrera, La Entrada, Payita, San José de Matanzas, El Pozo, El Factor, Los Maestros y Nagua, Castillo sostuvo encuentros con dirigentes políticos, comunitarios y ciudadanos, a quienes escuchó sobre sus principales preocupaciones.
Conforme a la nota de prensa, entre los problemas planteados figuran el alto costo de la vida, los constantes apagones, las dificultades en el suministro de agua potable y la falta de acceso a financiamiento en condiciones favorables para los productores agropecuarios.
El aspirante presidencial reafirmó su compromiso de impulsar el desarrollo agropecuario y productivo, ampliar las oportunidades de empleo y construir un país donde cada dominicano pueda llegar tan lejos como se lo permitan sus sueños, talento y esfuerzo.
También destacó la importancia de recuperar la capacidad productiva de María Trinidad Sánchez, una provincia de tradición agrícola y ganadera, especialmente vinculada al cultivo de arroz. Para ello, consideró necesario fortalecer la infraestructura rural, respaldar a los productores y generar nuevas oportunidades económicas.
En ese sentido, planteó una estrategia integral de desarrollo agropecuario que garantice a los productores financiamiento abundante, accesible y a bajo costo, asistencia técnica y mejores condiciones para desarrollar sus actividades.
Castillo advirtió que fortalecer el campo dominicano también es una cuestión de seguridad alimentaria. Citó el informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), publicado en julio de 2026, según el cual el 41.3 % de la población dominicana, equivalente a 4.7 millones de personas, enfrenta inseguridad alimentaria moderada o grave.
Esta situación implica que millones de dominicanos deben reducir la cantidad o la calidad de los alimentos que consumen y que, en los casos más graves, pueden pasar días sin comer.
Infraestructura y seguridad
Ante ese panorama, resaltó la necesidad de respaldar la producción nacional de arroz, recuperar los programas de apoyo al campo y garantizar que la producción de alimentos sea rentable para quienes trabajan la tierra.
Asimismo, señaló la importancia de rehabilitar el acueducto que abastece a Nagua, mejorar las calles y carreteras de la provincia, especialmente la vía Nagua-Cabrera, recuperar el servicio eléctrico de 24 horas y fortalecer la infraestructura comercial y turística.
Entre las obras que consideró prioritarias mencionó el mercado público de Nagua y los trabajos de protección costera en Río San Juan.
Finalmente, Castillo reiteró que su proyecto presidencial apuesta por una nueva forma de hacer política, basada en la decencia y el respeto, alejada de las confrontaciones personales y enfocada en ofrecer resultados.