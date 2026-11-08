Miguel Vargas afirma que el Gobierno ha incumplido hasta con los propios dirigentes del PRM

Miguel Vargas durante un encuentro con dirigentes provinciales, municipales y distritales del PRD en Santiago. ( CEDIDA POR EL PRD )

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, afirmó que el Gobierno ha incumplido sus compromisos con la población y con los propios dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes, según sostuvo, han sido relegados por la administración que ayudaron a llevar al poder.

Durante un encuentro con dirigentes provinciales, municipales y distritales del PRD en Santiago, Vargas aseguró que la situación ha generado inconformidad y frustración entre las bases del partido oficialista.

"A quien más se le ha incumplido este Gobierno es a sus propios dirigentes de su partido", expresó Vargas, según un documento de prensa.

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Como ejemplo, cuestionó que instituciones como los ministerios de Agricultura, Educación, Obras Públicas, Salud Pública y Hacienda, así como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), no estén dirigidas por miembros del PRM.

El dirigente opositor consideró que numerosos militantes oficialistas participaron en un proyecto político con expectativas que, a su juicio, no han sido satisfechas.

Crítica a la gestión del Gobierno

Vargas también criticó el desempeño de la administración gubernamental, al atribuirle problemas de improvisación, incapacidad, incumplimiento y corrupción.

Señaló que, desde su perspectiva, estas deficiencias afectan sectores como educación, salud, producción agropecuaria y economía. Asimismo, cuestionó la política de importaciones por considerar que perjudica a los pequeños y medianos productores nacionales.

Alianza opositora para 2028

En el encuentro, Vargas reiteró la necesidad de construir una amplia alianza de organizaciones opositoras de cara a las elecciones de 2028, al considerar que la división política podría favorecer la continuidad del oficialismo.

No obstante, señaló que la prioridad del PRD es fortalecer su estructura institucional y ampliar su presencia en todo el territorio nacional.

Informó que la organización ha completado más del 95 % de su proceso de reorganización y que en Santiago están prácticamente conformadas las estructuras provinciales, municipales y distritales.

También anunció avances en la organización de las candidaturas congresuales y municipales, así como en la creación de una estructura nacional de comunicaciones para coordinar el trabajo político en las distintas provincias.

La actividad contó con la participación de la secretaria general del PRD, Peggy Cabral; el presidente ejecutivo, Héctor Guzmán, y otros dirigentes nacionales y provinciales, reseña la información.

Por Santiago estuvieron presentes la presidenta provincial, Lucía Alba, y el presidente municipal, Giovanni Tejada, junto a representantes de las estructuras territoriales.

El encuentro concluyó con la juramentación de dirigentes que asumirán o continuarán desempeñando responsabilidades en las estructuras del partido. Vargas los exhortó a trabajar por el fortalecimiento de la organización con miras a los comicios de 2028.