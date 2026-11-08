Leonel: elecciones de 2028 definirán el rumbo del país por 30 años

El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, habla ante representantes de iglesias ( CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO )

El expresidente Leonel Fernández afirmó que las elecciones presidenciales de 2028 definirán el rumbo de la República Dominicana durante los próximos 30 años, al considerar que los cambios económicos, sociales y políticos que experimenta el mundo hacen necesario establecer una visión de país a largo plazo.

"En el 2028 esas elecciones van a marcar los próximos treinta años", expresó el presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) durante un encuentro con representantes del sector evangélico celebrado en Higüey, donde expuso su visión sobre el futuro de la nación y su eventual retorno al Gobierno.

Fernández sostuvo que, de obtener el respaldo de los dominicanos en los próximos comicios, su propósito sería sentar las bases de un proyecto nacional que trascienda su eventual mandato y pueda ser continuado por las nuevas generaciones.

"Yo he creído que es mi papel simple y llanamente trazar la visión de esos próximos treinta años, sembrar la semilla y pasar la antorcha a una nueva generación", manifestó, conforme a una nota de prensa de la FP.

Trabajará con las iglesias

El exmandatario también expresó su intención de trabajar junto a las iglesias cristianas si vuelve a ocupar la Presidencia de la República, al considerar que estas pueden contribuir a enfrentar los desafíos sociales y espirituales de la población.

"Ahora, de tener la suerte y de tener la gracia divina de poder alcanzar el respaldo del pueblo dominicano, quiero hacerlo de la mano de las iglesias cristianas de la República Dominicana", declaró.

Contexto internacional

Al referirse al

, Fernández mencionó la

, la

y las confrontaciones políticas que afectan a distintas naciones, situaciones que, según indicó, tienen repercusiones en el país.

En ese escenario, consideró necesario impulsar un liderazgo que permita superar la pobreza material y espiritual y construir mejores oportunidades para la población.

"En la República Dominicana hay libertad, hay progreso, lo que necesitamos es ir saliendo de la miseria, salir de la pobreza, de la pobreza material y de la pobreza espiritual", expresó.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante el recorrido de dos días que realizó Fernández por la región Este, donde también encabezó actividades de juramentación de nuevos integrantes de la Fuerza del Pueblo en Hato Mayor y San Pedro de Macorís.

En esos actos se incorporaron antiguos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de otras organizaciones políticas, así como profesionales, empresarios, dirigentes comunitarios y representantes de distintos sectores sociales.