Abinader pide a países de las Américas compartir información sobre criminales

Abinader habló del crimen transnacional en la XVI Cumbre Ordinaria de la Comunidad de Policías de América (Ameripol). ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

El presidente Luis Abinader llamó este miércoles a los cuerpos policiales de América a ampliar el intercambio de información sobre criminales y fortalecer la cooperación para que quienes cometan delitos no encuentren refugio al trasladarse de un país a otro.

Durante su intervención en la XVI Cumbre Ordinaria de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), en Santo Domingo, el mandatario planteó que las instituciones deben responder de manera conjunta a una criminalidad que opera más allá de las fronteras nacionales.

"Ya el crimen no es nacional, el crimen es regional, el crimen es internacional", expresó ante las delegaciones reunidas en el hotel Embassy Suites by Hilton Santo Domingo.

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Abinader sostuvo que el desplazamiento de los delincuentes entre países obliga a las autoridades a mantenerse unidas, compartir más información y disponer de datos que permitan perseguirlos "para que no estén tranquilos en ningún país".

Propuso que esa colaboración se traduzca en un compromiso común frente a los hechos delictivos, sin importar dónde se produzcan.

"Una acción criminal en cualquiera de nuestros países es igual y la vamos a combatir como si fuera en todos los países", manifestó.

El presidente aseguró que las autoridades de la región pueden contar con la colaboración de la República Dominicana y destacó la importancia de que los responsables policiales se conozcan y establezcan contactos directos para facilitar su trabajo.

Desborda las fronteras

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, coincidió en la necesidad de una respuesta regional ante las operaciones de las organizaciones criminales.

"La delincuencia transfronteriza no respeta jurisdicciones, no respeta fronteras y se mueve con una velocidad que ninguna institución alcanza por sí sola", advirtió.

Raful identificó entre esas amenazas el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, el cibercrimen y el uso de plataformas digitales para el lavado de activos. Señaló que esas actividades sostienen una economía ilícita cuyas operaciones afectan al continente.

Defiende resultados

En su discurso, el mandatario también defendió el trabajo de la fuerza de tarea que reúne cada lunes a las instituciones responsables de la seguridad ciudadana, un mecanismo que, según explicó, comenzó a impulsar directamente en 2023.

Abinader atribuyó a esa coordinación una mejoría general de los resultados de seguridad.

"Eso ha logrado que en los últimos años todos los indicadores hayan mejorado", afirmó, aunque durante su intervención no presentó cifras.

Sostuvo que los avances no deben llevar a las autoridades a disminuir el seguimiento de la criminalidad.

"Siempre decimos que un solo homicidio, que un solo robo es demasiado para nuestro país", expresó.

El presidente vinculó la seguridad ciudadana con el desarrollo económico, la calidad de vida y la paz. También propuso aprovechar la cumbre para compartir tanto las experiencias exitosas como las medidas que no han dado los resultados esperados.

"Aquí podemos compartir nuestras historias de éxito, nuestras buenas prácticas y también aquellas que no nos han funcionado y las razones por las cuales no han sido exitosas", indicó.

Cuatro temas de discusión

La XVI Cumbre de Ameripol se desarrolla los días 11 y 12 de noviembre con una agenda centrada en cuatro ejes para fortalecer la cooperación policial y la respuesta a las amenazas de seguridad en América Latina y el Caribe, según informó la Policía Nacional.

Los debates abarcan el nuevo mapa del crimen organizado transnacional; las fronteras inteligentes, la inteligencia y la interoperabilidad; la transformación digital del crimen; y la transformación policial, el liderazgo y la confianza ciudadana.

El encuentro busca facilitar el intercambio de experiencias y estrategias entre las autoridades policiales de la región, así como impulsar respuestas conjuntas y la modernización de las instituciones.

La agenda oficial contempla para el jueves la Declaración de Santo Domingo y una sesión cerrada del Consejo de Directores, en la que están previstas votaciones sobre la presidencia de Ameripol para el período 2027-2028 y otros asuntos de la organización.