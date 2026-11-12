Fuerza del Pueblo critica supuesto gasto de RD$104 millones en publicidad de Interior y Policía

La titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo, Josefina Reynoso. ( CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO )

La titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo (FP), Josefina Reynoso, denunció este jueves que el Ministerio de Interior y Policía ha tramitado solicitudes de contratación de publicidad institucional por 104,948,600 pesos, mientras "miles de dominicanos viven preocupados por los robos, atracos y otros hechos de violencia".

Reynoso explicó que fueron examinadas 19 solicitudes de contratación, correspondientes al período comprendido entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026, destinadas a publicidad, refiere una nota de prensa del partido.

“Mientras la ciudadanía reclama seguridad, el Gobierno destina millones a promover su imagen. La delincuencia no se combate con publicidad ni la tranquilidad se recupera con propaganda”, afirmó.

La dirigente señaló que el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) de 2026 colgado en la página web del MIP contempla 27,549,300 pesos para publicidad mediante procedimientos de excepción, monto que -dijo- contrasta con el total de las solicitudes examinadas.

Cuestionamientos al gasto público

“Lo preocupante no es solamente la cantidad de dinero, sino que se recurra a la modalidad de excepción, lo que plantea serias interrogantes sobre la transparencia, la selección de los medios y la rendición de cuentas. ¿Se está utilizando esta modalidad para evitar los controles ordinarios de contratación? El Gobierno debe responder”, cuestionó.

Reynoso exigió que se hagan públicos los contratos, los medios beneficiados, los criterios de selección, las adjudicaciones y los pagos realizados.

Asimismo, cuestionó las prioridades gubernamentales, mientras numerosos destacamentos policiales necesitan reparaciones, los agentes requieren equipamiento y las comunidades demandan mayor protección.

“¿Cuántos destacamentos pudieron repararse con ese dinero? ¿Cuántos equipos pudieron adquirirse? ¿Cuántas comunidades pudieron beneficiarse de programas de prevención?”, preguntó.

Prioridades en seguridad

La titular de Seguridad Ciudadana de la FP advirtió que la seguridad de la población no puede administrarse como una campaña de relaciones públicas.

“Un anuncio publicitario no impide un atraco, no esclarece un homicidio ni devuelve la tranquilidad a una familia”, sostuvo.

Reynoso expresó, además, que los recursos públicos deben destinarse prioritariamente a fortalecer la prevención del delito, la investigación criminal y la capacidad operativa de la Policía Nacional.

“El Gobierno debe rendir cuentas. La seguridad no se compra con publicidad ni se garantiza con propaganda. La seguridad no se explica, se garantiza”, sentenció la dirigente de la Fuerza del Pueblo.

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