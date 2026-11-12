La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, respondió la noche de este jueves a las declaraciones de la exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, quien consideró que le falta experiencia política, luego de que Peña denunciara una supuesta campaña sucia en su contra a lo interno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Aunque manifestó su respeto y cariño hacia Ortiz Bosch, la vicemandataria exigió que también se respete su posición.

"La exvicepresidenta nos merece todo el respeto, todo el cariño. Es la madre de todos los perremeístas, por llamarla así. Yo respeto su punto de vista, pero también exijo que respeten el mío" Raquel Peña Vicepresidenta de la República “

Denuncia de campaña interna

La vicepresidenta ofreció estas declaraciones al ser abordada por periodistas durante la ceremonia de la tercera edición del Premio Internacional Justicia y Prensa , celebrada la noche de este jueves.

Sus declaraciones se producen ante las diferencias de opinión surgidas dentro del PRM, luego de que Peña denunciara la existencia de una campaña sucia en su contra desde las propias filas de la organización política.