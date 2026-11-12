×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Vicepresidenta Raquel Peña
Añadir Diario Libre en GoogleVicepresidenta Raquel Peña

VIDEO | Raquel Peña responde a Ortiz Bosch: "Respeto su punto de vista, pero exijo que respeten el mío"

La vicepresidenta reaccionó a las declaraciones de Milagros Ortiz Bosch, quien consideró que le falta experiencia tras denunciar una supuesta campaña sucia en su contra dentro del PRM

    La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, respondió la noche de este jueves a las declaraciones de la exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, quien consideró que le falta experiencia política, luego de que Peña denunciara una supuesta campaña sucia en su contra a lo interno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

    Aunque manifestó su respeto y cariño hacia Ortiz Bosch, la vicemandataria exigió que también se respete su posición.

    "La exvicepresidenta nos merece todo el respeto, todo el cariño. Es la madre de todos los perremeístas, por llamarla así. Yo respeto su punto de vista, pero también exijo que respeten el mío"Raquel PeñaVicepresidenta de la República

    Denuncia de campaña interna

    La vicepresidenta ofreció estas declaraciones al ser abordada por periodistas durante la ceremonia de la tercera edición del Premio Internacional Justicia y Prensa, celebrada la noche de este jueves.

    RELACIONADAS

    Sus declaraciones se producen ante las diferencias de opinión surgidas dentro del PRM, luego de que Peña denunciara la existencia de una campaña sucia en su contra desde las propias filas de la organización política.

    TEMAS -

       Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con maestría en Periodismo Televisivo y en Comunicación Corporativa.