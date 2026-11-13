Deligne Ascención llama a dirigentes del PRM a resolver diferencias dentro del partido

El vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Deligne Ascención. ( CEDIDA POR EL PRM )

El vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Deligne Ascención, llamó a los dirigentes de esa organización política a actuar con prudencia ante los pronunciamientos sobre asuntos internos y a canalizar sus diferencias e inquietudes a través de los organismos institucionales del partido.

Ascención consideró que las diferencias de criterio deben abordarse mediante el diálogo y el respeto mutuo, para evitar que generen interpretaciones equivocadas sobre la convivencia y el funcionamiento de la organización.

"En nuestro partido hay espacios para escuchar, dialogar y encontrar soluciones. Las diferencias de criterio son parte de la vida democrática, y lo importante es que podamos abordarlas con respeto, madurez y dentro de los organismos que tenemos para ello", expresó.

El dirigente sostuvo que la dirección del PRM mantiene abiertos los espacios de comunicación para escuchar las preocupaciones de sus miembros y buscar soluciones a los asuntos que puedan surgir en el ejercicio de la vida política y organizativa.

En ese sentido, aclaró que su llamado no pretende limitar el derecho de los dirigentes a expresar sus opiniones, sino promover que las diferencias sean tratadas dentro de la propia organización.

"No se trata de desconocer las inquietudes de nadie ni de limitar el derecho que tiene cada dirigente a expresar lo que piensa. Se trata de que podamos conversar entre compañeros, escucharnos y buscar respuestas dentro de nuestra propia organización", manifestó.

Diferencias públicas entre dirigentes del PRM

El llamado de Ascención se produce en medio de diferencias públicas entre dirigentes del partido oficialista.

La noche de este jueves, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, respondió a las declaraciones de la exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, quien consideró que a Peña le falta experiencia política, luego de que la vicemandataria denunciara una supuesta campaña sucia en su contra a lo interno del PRM.

Aunque manifestó su respeto y cariño hacia Ortiz Bosch, Peña exigió que también se respete su posición.

A estas diferencias se suman los cuestionamientos del dirigente Jesús (Chú) Vásquez a la trayectoria política del ministro de Turismo, David Collado, dentro de la organización, en medio de las aspiraciones presidenciales de este último.

Ante esos señalamientos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, salió en defensa de Collado y pidió a Vásquez moderar su lenguaje.

Recuerda responsabilidad del PRM frente al país

Ascención recordó que el PRM tiene responsabilidades que van más allá de sus asuntos internos, debido a que es la organización política que actualmente dirige los destinos del país.

Por esa razón, consideró que los dirigentes deben concentrar sus esfuerzos en atender los problemas nacionales y cumplir los compromisos asumidos con la ciudadanía.

"El pueblo dominicano nos ha dado su confianza en varias elecciones, y tenemos el deber de honrar ese compromiso. Nuestra principal preocupación, como dirigentes, debe estar puesta en los problemas del país y en las responsabilidades que hemos asumido frente a la ciudadanía", sostuvo.

Dirección del PRM mantiene encuentros con dirigentes

El vicepresidente ejecutivo explicó que la dirección del partido desarrolla encuentros en distintas provincias y territorios del país con el propósito de mantener el contacto con sus estructuras, escuchar sus inquietudes y atender las situaciones que requieren la intervención de las autoridades partidarias.

Asimismo, señaló que los máximos organismos de dirección constituyen espacios permanentes para recibir los planteamientos de cualquier dirigente que considere necesario expresar alguna preocupación o insatisfacción.

Ascención reiteró que las puertas de la dirección partidaria permanecen abiertas y que el diálogo, el respeto mutuo y el funcionamiento de los organismos institucionales deben ser las vías para abordar cualquier situación interna del PRM.