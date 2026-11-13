Gonzalo Castillo designa a Joselito Feliz como su coordinador nacional de prensa

El PLD refuerza su estructura con la incorporación de Joselito Feliz al equipo de Gonzalo Castillo. ( IMAGEN DIFUNDIDA POR EL EQUIPO DE GONZALO CASTILLO. )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, designó al periodista y comunicador Joselito Feliz como coordinador nacional de Prensa de su proyecto político, en medio de los preparativos para competir por la candidatura presidencial de esa organización en las elecciones de 2028.

Designación de Joselito Feliz

La designación fue anunciada por Castillo a través de sus redes sociales, donde destacó la experiencia de Feliz en comunicación política y su trayectoria dentro del partido.

"Seguimos fortaleciendo nuestro proyecto agregando experiencia y capacidad. Hoy hemos designado al periodista y comunicador Joselito Feliz como coordinador nacional de Prensa de nuestro proyecto presidencial, convencidos de que su capacidad de trabajo será fundamental para seguir consolidando el respaldo del partido y de la ciudadanía", publicó el exministro.

Feliz agradeció la confianza depositada en él y manifestó su compromiso de trabajar para que el PLD retorne al gobierno en las próximas elecciones.

"Agradezco la valoración y la confianza, líder. Estoy comprometido a trabajar arduamente para que el Partido de la Liberación Dominicana y usted vuelvan a gobernar la República Dominicana en 2028. El país necesita ser rescatado. ¡Vamos con to'!", expresó.

Experiencia y trayectoria

El periodista ocupa actualmente la vicesecretaría general del PLD, además de dirigir el área de Comunicación Digital y Relaciones Públicas de esa organización. También es miembro del Comité Central y comentarista del programa El Gobierno de la Mañana, de la emisora Z101.

En el ámbito gubernamental, se desempeñó como viceministro de la Juventud y director de Comunicaciones de esa institución. También ocupó responsabilidades de prensa y relaciones públicas en el Ministerio de Educación, el Senado de la República y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

Su experiencia electoral incluye la dirección de Comunicaciones de la campaña de Luis Alberto Tejeda a la Alcaldía de Santo Domingo Este en 2024 y de Cristina Lizardo al Senado en 2020. Anteriormente fue coordinador de prensa de la campaña senatorial de Reinaldo Pared Pérez, en 2006.

La incorporación de Feliz se produce cuando Castillo trabaja en la conformación de su estructura nacional de campaña, después de retomar sus aspiraciones presidenciales en febrero de 2026.

El exministro, quien fue candidato presidencial del PLD en 2020, ha intensificado sus actividades políticas y encuentros con dirigentes de distintas provincias.

Esta semana, Castillo reiteró su intención de obtener la candidatura presidencial del PLD y aseguró que mantendrá una relación de respeto con otros aspirantes, entre ellos Francisco Javier García.

La organización opositora aplazó hasta 2027 la definición de sus aspiraciones presidenciales, luego de suspender la consulta interna prevista para octubre de este año, en medio de diferencias sobre el padrón y el mecanismo de selección.

Estrategia de campaña

Con la nueva designación, Castillo incorpora a su equipo de campaña a un dirigente que también ocupa responsabilidades en la estructura de comunicación del PLD, mientras continúa organizando su proyecto para la competencia interna.