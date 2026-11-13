De vice a vice: Se calienta el match Raquel y Milagros; mientras Deligne trata de calmar las aguas

Raquel Peña denuncia campaña de descrédito en medio del inicio de la a disputa por la candidatura presidencial PRM. ( JUAN GUIO/ DIARIO LIBRE )

La disputa por la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para las elecciones de 2028 genera tensiones entre sus principales dirigentes.

Esta vez, la controversia enfrenta a la vicepresidenta Raquel Peña con la exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, mientras Deligne Ascención, vicepresidente ejecutivo de la organización que preside Luis Abinader, intervino con un llamado a resolver las diferencias dentro del partido.

Los pronunciamientos de Deligne llegan después de varias semanas de enfrentamientos entre dirigentes vinculados a las aspiraciones de Carolina Mejía y David Collado. Pero la situación tomó un giro de 180 grados con la denuncia de Peña sobre una supuesta campaña de descrédito en su contra que, según afirmó, no necesariamente proviene de la oposición.

La noche del jueves, Peña respondió a Ortiz Bosch, quien había considerado que la vicepresidenta necesitaba adquirir mayor experiencia política para desarrollar sus aspiraciones presidenciales.

"La exvicepresidenta nos merece todo el respeto, todo el cariño. Es la madre de todos los perremeístas, por llamarla así. Yo respeto su punto de vista, pero también exijo que respeten el mío", expresó durante la entrega del Premio Internacional Justicia y Prensa.

Intercambio de declaraciones

El intercambio entre ambas dirigentes se produjo después de que Peña denunciara una campaña que calificó de "despiadada, sucia y grosera", sin identificar a sus responsables.

La vicepresidenta aseguró que conocía anticipadamente los ataques gracias al acceso a información que tiene desde el Palacio Nacional, aunque no presentó públicamente los elementos de la supuesta campaña.

"Yo no necesito bajarte a ti para subir yo. Ojalá nuestros compañeros podamos entender todo esto. Llevemos la fiesta en paz", manifestó.

Ortiz Bosch reaccionó señalando que Peña, a quien reconoció como una mujer que ha realizado aportes positivos al país, necesitaba construir mayor experiencia política.

Las declaraciones adquirieron especial relevancia por tratarse de una dirigente histórica del PRM, integrante de sus organismos de dirección, de la Dirección General de Ética Gubernamental y de la comisión encargada de elaborar las reglas que deberán seguir los aspirantes presidenciales.

Llamado a la unidad

En medio del enfrentamiento, Deligne Ascención, vicepresidente ejecutivo del PRM y una de las principales figuras de la dirección partidaria encabezada por Abinader, pidió a los dirigentes moderar sus pronunciamientos y canalizar cualquier diferencia por las vías institucionales.

"En nuestro partido hay espacios para escuchar, dialogar y encontrar soluciones. Las diferencias de criterio son parte de la vida democrática, y lo importante es que podamos abordarlas con respeto, madurez y dentro de los organismos que tenemos para ello", expresó.

Aunque no mencionó directamente a Peña ni a Ortiz Bosch, su declaración se produce en un momento en el que las diferencias entre aspirantes y dirigentes del oficialismo han comenzado a ocupar la agenda pública.

Ascención recordó que los organismos partidarios están abiertos para recibir las preocupaciones de cualquier dirigente y sostuvo que las discrepancias deben tratarse mediante el diálogo.

"No se trata de desconocer las inquietudes de nadie ni de limitar el derecho que tiene cada dirigente a expresar lo que piensa. Se trata de que podamos conversar entre compañeros, escucharnos y buscar respuestas dentro de nuestra propia organización", sostuvo.

También advirtió sobre las consecuencias que pueden tener las controversias internas para una organización que actualmente dirige el Gobierno.

"El pueblo dominicano nos ha dado su confianza en varias elecciones, y tenemos el deber de honrar ese compromiso. Nuestra principal preocupación, como dirigentes, debe estar puesta en los problemas del país y en las responsabilidades que hemos asumido frente a la ciudadanía", afirmó.

La intervención de Ascención constituye un nuevo llamado de la dirección partidaria a mantener la competencia presidencial dentro de los espacios institucionales, después de que el propio Abinader pidiera evitar las descalificaciones entre compañeros.