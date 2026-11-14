PRM juramenta dirigencia regional del Cibao para el período 2026-2028

Dirigentes del Partido Revolucionario Moderno durante el encuentro regional celebrado en Santiago. ( PROPORCIONADA POR PRM )

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) juramentó en Santiago a dirigentes de ocho provincias de la región Norte para el período 2026-2028, durante un encuentro en el que también coordinó acciones para movilizar a su militancia en las jornadas de cedulación y verificación.

La actividad contó con representantes de Santiago, La Vega, Espaillat, Puerto Plata, Valverde, Montecristi, Santiago Rodríguez y Dajabón, como parte de los trabajos posteriores a la XXIV Convención Nacional Ordinaria, dedicada a la memoria de Orlando Jorge Mera.

El primer vicepresidente ejecutivo del PRM, Deligne Ascención, llamó a la dirigencia a movilizar a los miembros que todavía no tienen cédula, comunicar los resultados de la gestión gubernamental y preservar la unidad de la organización.

Ascención afirmó que en las ocho provincias representadas se han entregado unas 715 obras, con una inversión cercana a los 200,000 millones de pesos. En Santiago, indicó que se han ejecutado 230 obras, con una inversión de 110,000 millones de pesos.

Entre los proyectos regionales mencionó el puerto de Manzanillo, la circunvalación de Navarrete y distintas carreteras del Cibao.

La presidenta provincial del PRM en Santiago, Rosa Santos, destacó los acuerdos alcanzados durante el proceso interno y llamó a concentrar los esfuerzos de la organización en las jornadas de cedulación y verificación.

El presidente municipal del PRM en Santiago, Andrés Cueto, citó entre las obras realizadas en la provincia el monorriel, el teleférico y el saneamiento del arroyo Gurabo. También mencionó la circunvalación de Moca y proyectos viales y hospitalarios en Montecristi y Puerto Plata.

El alcalde de Santiago y miembro de la Dirección Ejecutiva Nacional del PRM, Ulises Rodríguez, llamó a mantener la unidad, la disciplina y el respeto entre los integrantes de la organización.

Jornada de cedulación

Durante el encuentro, el secretario nacional electoral del PRM, Luis Delgado, anunció una jornada para identificar a los miembros que todavía no cuentan con su cédula y facilitar su traslado a los centros correspondientes. Indicó que el plazo para completar el proceso vence el 31 de marzo de 2027.

Dionicio de los Santos, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI), explicó los mecanismos previstos para desarrollar la jornada en Santiago, Moca, Puerto Plata, La Vega y Valverde.

Añadió que las personas mayores de 60 años que presenten dificultades con sus datos de nacimiento pueden acudir a los centros para que la Junta Central Electoral (JCE) evalúe sus casos y valide la información mediante los procedimientos disponibles.

En la actividad participaron senadores, diputados, gobernadoras, alcaldes, directores de juntas distritales, regidores y vocales de las ocho provincias convocadas.

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