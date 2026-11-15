Dío Astacio suma su estructura política a las aspiraciones presidenciales de David Collado

Dío Astacio dijo que apoya a David Collado porque valora su liderazgo, su capacidad de gestión y los resultados de su trayectoria. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

El alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, formalizó este domingo su integración al proyecto presidencial del ministro de Turismo, David Collado.

El alcalde dijo que mueve sus fuerzas políticas en apoyo a Collado con el respaldo de una estructura política y dirigencial integrada por 153 coordinadores territoriales, regidores, presidentes zonales y aspirantes a diputados y regidores.

La integración se produjo durante un acto celebrado en el Club Calero, en Villa Duarte, que reunió a cientos de dirigentes y militantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), entre ellos alcaldes, legisladores y representantes de distintas estructuras de la organización oficialista.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/02417a92-8d5d-49c1-965a-5090ed3ae0f0-d53577ed.jpg Kelvin Cruz, coordinador general de la campaña del proyecto presidencial de David Collado, levanta la mano a Dío Astacio. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Respaldo de Astacio

Durante su discurso, Astacio explicó las razones de su respaldo a Collado al decir: "Apoyamos a David Collado porque valoramos su liderazgo, su capacidad de gestión y los resultados de su trayectoria. Creemos en su visión y en su capacidad para seguir impulsando las transformaciones que necesita nuestro país", expresó Astacio.

El alcalde también hizo referencia al recorrido de Collado desde sus inicios como emprendedor, su paso por el Congreso Nacional y su gestión como alcalde del Distrito Nacional, antes de asumir el Ministerio de Turismo.

Explicó ausencia de Collado También explicó que Collado no asistió a la actividad porque, según dijo, tiene "compromisos con la ley Electoral" que le impiden participar en ese tipo de encuentros.

"David no está aquí y yo se los voy a decir. No está aquí porque él sabe que tiene un compromiso con la ley y él sabe que tiene compromisos que no le dejan hacer este tipo de actividad", manifestó.

Dirigentes del PRM

En el acto participaron 13 diputados de la provincia Santo Domingo, incluidos los representantes de Santo Domingo Este Amado Díaz, María Suárez, Adalgisa Abreu y Altagracia de los Santos.

También estuvieron presentes dirigentes nacionales del PRM, entre ellos Kelvin Cruz, Alfredo Pacheco, Stalin Alcántara, Alex Díaz, Aníbal Díaz, Yadira Henríquez, Mercedes Ortiz, Junior Peralta, Ángel de la Cruz, Robert Polanco, Elías Báez, Ignacio Aracena, Francis Almonte y Amin Vázquez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/d6f2fd86-9e73-42b5-972e-099bca7d1a36-c7aa4556.jpg Astistentes al acto en que Dío Astacio dio su respaldo a David Collado. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/644f9dea-30c2-4e17-b098-ae62cffcce78-c6af1376.jpg La actividad se celebró en el Club Calero de Villa Duarte, Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) ‹ ›

Entre los dirigentes de Santo Domingo Este que asistieron figuran Fernando Quiñones, Néstor Cruz Pichardo, Robert Arias, Miriam Segarra y Lianny Vásquez, además de los regidores Gerson Rodríguez, Aileen Decamps, Felito Rodríguez, Ana Durán, Fior Arias y Vandana Ramírez.

El acto se enmarca en los movimientos internos del PRM de cara al proceso de escogencia de su candidatura presidencial para las elecciones de 2028.

La actividad incluyó una presentación artística de Ramón Orlando, quien invitó a Astacio a subir al escenario para interpretar juntos el tema "No hay nadie más para sustituirte".